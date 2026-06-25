Republika Południowej Afryki po raz pierwszy w historii awansowała do fazy pucharowej mistrzostw świata. Meksyk potwierdził swoją dominację w grupie A, kończąc fazę grupową bez straty punktu i gola. Korea Południowa musi czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach. Czesi żegnają się z turniejem po dotkliwej porażce.

/ YONHAP / PAP/EPA

RPA pokonała Koreę Południową 1:0 i awansowała do 1/16 finału.

Korea Południowa zajęła trzecie miejsce i czeka na rozstrzygnięcia w innych grupach.

Meksyk wygrał z Czechami 3:0, kończąc grupę A z kompletem punktów.

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W meczu rozgrywanym na stadionie w Monterrey Republika Południowej Afryki pokonała Koreę Południową 1:0, zapewniając sobie drugie miejsce w grupie A i pierwszy w historii awans do fazy pucharowej mistrzostw świata. Dla "Bafana Bafana" to przełomowy moment - w poprzednich trzech występach na mundialu reprezentacja RPA nie zdołała wyjść z grupy.

Walka do ostatniego gwizdka

Spotkanie nie należało do najbardziej widowiskowych. Koreańczycy już w 2. minucie mogli objąć prowadzenie po groźnym strzale głową Kim Minjae, który został zablokowany przez Aubrey’a Modibę. Z biegiem czasu to jednak RPA przejęła inicjatywę i częściej utrzymywała się przy piłce.

Evidence Makgopy miał dwie doskonałe okazje do zdobycia bramki, jednak najpierw nieczysto trafił głową, a następnie jego dobitka została zatrzymana przez bramkarza Korei. Ostatecznie decydujący cios zadał Maseko, który w 63. minucie precyzyjnym strzałem pokonał Kim Seunggyu.

Po stracie gola Koreańczycy ruszyli do ataku, jednak defensywa RPA spisywała się bez zarzutu. Zespół z Afryki skutecznie bronił korzystnego wyniku do ostatniego gwizdka sędziego Facundo Tello z Argentyny.

Korea Południowa w niepewności

Dla Korei Południowej porażka oznacza trzecią pozycję w grupie A. Azjaci mają na koncie trzy punkty, zdobyte po zwycięstwie nad Czechami (2:1). Teraz muszą czekać na rozstrzygnięcia w innych grupach, które zdecydują, czy znajdą się wśród ośmiu najlepszych drużyn z trzecich miejsc, uprawnionych do gry w 1/16 finału.

Meksyk nie do zatrzymania - Czesi bez szans

W drugim meczu grupy A Meksyk pewnie pokonał Czechy 3:0 na legendarnym Estadio Azteca, kończąc fazę grupową z kompletem dziewięciu punktów i bez straty gola. Bramki dla gospodarzy zdobyli Mateo Chavez (55’), Julian Quinones (61’) oraz Alvaro Fidalgo (90+4’).

Pierwsza połowa nie przyniosła goli, choć Czesi wykazywali się sporą aktywnością i wydawało się, że mogą sprawić niespodziankę. Najlepszą okazję zmarnował Denis Visinsky. Po przerwie Meksykanie wrzucili wyższy bieg - najpierw Chavez, a następnie Quinones wpisali się na listę strzelców, praktycznie rozstrzygając losy spotkania.

W końcówce na boisku pojawił się 40-letni bramkarz Guillermo Ochoa, dla którego był to już szósty mundial i 154. występ w narodowych barwach. W doliczonym czasie gry wynik ustalił Alvaro Fidalgo.

Czesi żegnają się z turniejem

Dla Czechów porażka oznacza koniec marzeń o fazie pucharowej. Z jednym punktem na koncie zajęli ostatnie miejsce w grupie i żegnają się z mundialem. Trener Miroslav Koubek dokonał kilku zmian w składzie, ale nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów. Brak lidera, Patrika Schicka, był wyraźnie odczuwalny.

Co dalej? Terminarz i możliwe scenariusze

Republika Południowej Afryki w 1/16 finału zmierzy się z Kanadą, która zajęła drugie miejsce w grupie B. Spotkanie odbędzie się w niedzielę o godzinie 21:00 w Los Angeles. Meksyk natomiast czeka na rywala z trzeciego miejsca, a w przypadku wygranej 5 lipca na Estadio Azteca może zmierzyć się z Anglią.

Korea Południowa pozostaje w grze, ale musi liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych grupach, by znaleźć się wśród najlepszych drużyn z trzecich miejsc.