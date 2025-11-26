W grudniu Lewica złoży projekt ustawy wprowadzającej podatek katastralny - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Podatek ten jest liczony od wartości mieszkania. Zazwyczaj wynosi średnio 1-2 proc. wartości nieruchomości.

Lewica złoży pojekt ustawy wprowadzającej podatek katastralny / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Lewica planuje w grudniu złożyć projekt ustawy wprowadzającej podatek katastralny - ustalił dziennikarz RMF FM.

Nowym podatkiem mieliby zostać objęci właściciele co najmniej trzech mieszkań lub domów.

Lewica planuje także ponownie złożyć projekt dotyczący likwidacji Funduszu Kościelnego - tym razem ma to być inicjatywa poselska, która trafi bezpośrednio do Sejmu.

Według projektu Lewicy takim podatkiem byliby objęci właściciele minimum trzech nieruchomości. Ile dokładnie będzie wynosił ten podatek - tego politycy Lewicy nie zdradzają.

Wiadomo, że nad projektem pracuje wiceminister gospodarki Tomasz Lewandowski, który w resorcie odpowiada za sprawy dotyczące mieszkalnictwa.

Projekt dotyczący podatku katastralnego będzie projektem poselskim, a nie rządowym.

Likwidacja Funduszu Kościelnego?

Oprócz tego Lewica zamierza też wyciągnąć z szuflady inny pomysł - ten dotyczący likwidacji Funduszu Kościelnego. Wcześniej był on składany jako projekt rządowy, który nie został nawet wpisany do wykazu prac w kancelarii premiera. Teraz przepisami miałby od razu zająć się Sejm.

Najważniejsze pytanie jest jednak takie: czy prezydent w ogóle podpisałby takie ustawy?

Karol Nawrocki jeszcze w kampanii deklarował, że nie podpisze nic, co wiązałoby się z podnoszeniem podatków. Ciężko też uwierzyć, że głowa państwa poparłaby ustawę wzbudzającą antyklerykalne emocje.

