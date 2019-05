Potrzebne są nam kolejne lata, po to, żebyśmy mogli zrealizować plan do końca, żebyśmy mogli mądrze rządząc wprowadzać kolejne, dobre projekty dla Polski. - mówiła w sobotę wicepremier Beata Szydło w Pułtusku. Dodała również, że Polska istnieje, dzięki wartości, jaką jest rodzina. Nie byłoby Polski, takiej, jaka ona właśnie jest, gdyby nie polskie rodziny – przekonywała.

Potrzebne są nam kolejne lata, po to, żebyśmy mogli zrealizować plan do końca, żebyśmy mogli mądrze rządząc wprowadzać kolejne, dobre projekty dla Polski, dla Polaków, aby wyrównywać szanse - mówiła Szydło podczas pikniku patriotycznego zorganizowanego przez PiS.



Jak dodała, PiS chce też wzmacniać regiony, które "przez wiele lat zostały zapomniane, w których była beznadzieja".



Szydło mówiła, że PiS zaczęło swoją podróż w Polskę podczas poprzednich wyborów samorządowych, aby "przywrócić Polakom nadzieję, na taką Polskę, ojczyznę, która będzie domem nas wszystkich". I tak się dzieje - stwierdziła.



Dzisiaj jest ten czas, żebyśmy znowu wsiedli wspólnie razem do naszego autobusu kampanijnego, byśmy znowu wspólnie razem podjęli trud, poszli do wyborów i wybrali Polskę. To jest nam wszystkim potrzebne, to jest potrzebne naszej ojczyźnie, Polakom, ale to jest też potrzebne Europie - oświadczyła Szydło.



Wicepremier podkreśliła, że wybory do PE są ważne. Proszę byście nam zaufali po raz kolejny, byście poszli z nami na kampanijny szlak, byśmy mogli zrealizować ten plan do końca - wskazała wicepremier.

"Nie byłoby Polski, gdyby nie polskie rodziny"

Beata Szydło przypomniała, że to właśnie z rynku w Pułtusku wystartował tzw. "szydłobus", czyli autobus, który zainaugurował kampanię wyborczą PiS w 2015 r.



W te piękne majowe polskie dni warto mówić o naszej ojczyźnie. Warto mówić o tym, jak to dobrze być Polakiem, że jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. W te piękne majowe polskie dni warto pokazywać całemu światu, jak piękna jest Polska, jak wspaniała jest Polska i jak wspaniali są Polacy. Nie byłoby Polski, takiej, jaka ona właśnie jest, gdyby nie polskie rodziny - mówiła wicepremier.





Szydło oceniła, że dziś Polska jest pokazywana jako przykład państwa, które potrafi prowadzić "mądrą politykę prorodzinną", a w 2015 r. było w tym obszarze wiele problemów do rozwiązania.



Wiedzieliśmy, że wtedy w Polsce w 2015 r. było tak dużo biedy, tak dużo trosk, tak dużo problemów, które nie były rozwiązywane, że musimy przede wszystkim na początku tej naszej drogi postawić na powszechne programy społeczne, takie, które będą docierały do jak największej rzeszy beneficjentów, dzięki którym bardzo szybko te problemy będziemy rozwiązywać, dzięki którym damy szansę na to, żeby każdy, bez względu na to, gdzie mieszka, czym się zajmuje, będzie miał równe szanse rozwoju, stąd m.in. program 500 plus i kolejne programy społeczne - stwierdziła wicepremier.