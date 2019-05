Nie chcemy, żeby Polska stała się skansenem Europy, żeby rozpłynęła się wśród różnych ideologii; dla nas Polska jest świętością i wartością - mówił premier Mateusz Morawiecki w sobotę podczas pikniku PiS w Pułtusku. Odniósł się również do kwestii patriotyzmu, który, jak mówi „nie jest tylko pustym hasłem, słowem - jest wielkim zobowiązaniem do działania na rzecz całego narodu, możliwie wszystkich grup społecznych". W kontekście europeizacji przekonywał, że celem PiS jest europeizacja zarobków Polaków, a nie polskiej kultury.

Premier Mateusz Morawiecki podczas pikniku patriotycznego w Pułtusku / Piotr Nowak / PAP

Morawiecki podkreślił, że patriotyzm zaczyna się od szacunku do flagi, godła i hymnu narodowego i wiedzie przez odpowiednią politykę gospodarczą po działania na polu różnych polityk publicznych.



Szef rządu zaznaczył, że Pułtusk nazywany jest Wenecją Mazowsza. Dodał przy tym, że Wenecja, która była wielką potęgą handlową, straciła swoje znaczenie i jest dziś tylko miejscem turystycznym.



My nie chcemy, żeby Europa stała się takim skansenem w przyszłości. Chcemy, żeby Europa była silna, nowoczesna, silna swoją wielką kulturą chrześcijańskiej Europy - powiedział premier.



Nie chcemy, żeby Polska była gdzieś skansenem Europy, żeby się rozpłynęła wśród różnych ideologii. Dla nas Polska jest świętością i wartością, która ma trwać dekady i wieki - dodał Morawiecki.

W swoim przemówieniu premier podkreślał, że rząd jest obecnie w 1/2-1/3 drogi, którą sobie wytyczył. Potrzebujemy teraz w tych dwóch turach - wyborach do Parlamentu Europejskiego i do parlamentu krajowego - tych zwycięstw, potrzebujemy, że dalej zmieniać Polskę na lepsze - mówił.



Naszą ofertą dla Polski była samodzielna, oryginalna polityka gospodarcza, polityka patriotyczna, polityka, która miała do takich miast jak Pułtusk, jak miasta Mazowsza, właśnie te, które są dużo mniej rozwinięte niż Warszawa czy wielkie ośrodki, miała tutaj przynieść prace, lepsze zarobki, coraz lepsze zarobki, coraz wyższy poziom życia, przynieść rozwój, przynieść inwestycje i to jest nasze zobowiązanie na kolejne lata - podkreślał premier.



Jak dodał, "jeśli wyborcy nam zaufają, to będziemy dalej kontynuować prace dla dobra wszystkich mieszkańców Polski, ale w szczególności również dla tych, którzy byli zapomniani".



Nasza filozofia europeizacji to jest europeizacja naszych zarobków, naszych zasobów, naszych możliwości, nie europeizacja naszej kultury czy import nowinek obyczajowych albo rewolucji kulturowych - to nie jest europeizacja, której chcemy - zaznaczył.

Patriotyzm nie jest tylko pustym hasłem - jest wielkim zobowiązaniem do działania na rzecz całego narodu i możliwie wszystkich grup społecznych - mówił premier Mateusz Morawiecki w Pułtusku. Rząd zintegrował grupę przyjaciół spójności, która zadba o to, żeby budżet UE był zasobny - dodał.



Szef rządu - podczas swojego wystąpienia na pikniku patriotycznym zorganizowanym przez PiS - odniósł się do słów lider PO Grzegorza Schetyny, który w sobotę podczas regionalnej konwencji w Białymstoku stwierdził, że Koalicja Europejska gwarantuje, iż po wygraniu wyborów do PE wynegocjuje 100 mld zł więcej niż zrobi to rząd PiS. Według niego, Schetyna pomylił się "dramatycznie", bo "nie ma pojęcia o tym, jak wyglądają dzisiaj negocjacje budżetu unijnego na kolejne siedem lat".

Szef rządu stwierdził również, że "błędy" poprzedników PiS doprowadziły m.in. do tego, że istnieje zagrożenie, że mniej bogate ziemie mazowieckie nie będą mogły korzystać z unijnego budżetu. My zrobimy wszystko, żeby tak nie było i tak nie będzie - zapewnił Morawiecki.



Premier zaznaczył też, że "patriotyzm nie jest tylko pustym hasłem, słowem - jest wielkim zobowiązaniem do działania na rzecz całego narodu, możliwie wszystkich grup społecznych".

"Polityka Historyczna musi być fundamentem prawdy"

Szef rządu podkreślił, że "polityka historyczna, która musi być fundamentem prawdy i przyszłości, na pewno będzie zawsze w interesie Polski, czyli w interesie prawdy historycznej".



My byliśmy tutaj najbardziej mordowanymi ofiarami w czasie II wojny światowej i nigdy się nie zgodzimy na jakiekolwiek wypłaty dla kogokolwiek z tego powodu, jakiekolwiek odszkodowania - powiedział szef rządu.



Znajdziemy odpowiednie formuły prawne i tak długo, jak będziemy odpowiadali za życie polityczne, to te regulacje, legislacja, którą my wdrożymy, nie będzie na pewno odpowiedzią na jakiekolwiek roszczenia z jakiejkolwiek strony. Nie pozwolimy na to - kontynuował Morawiecki.



Premier Morawiecki odniósł się również do kwestii pieniędzy, które jego zdaniem - przez luki w systemie ściągania podatku VAT i CIT oraz pierwszą transzę OFE - zostały zmarnowane prze poprzedni rząd. Nasi poprzednicy zmarnowali tak około dwóch budżetów, parząc na rok 2014 i 2015, to było tak ok. 290 mld zł. - jak policzymy lukę w VAT, lukę w CIT i OFE, pierwszą transzę, którą oni skonsumowali, bo nie potrafili zarządzać finansami całego państwa - przekonuje..



Według niego sukcesy rządu PiS, jeśli chodzi o zmniejszanie luki VAT "są powszechnie znane". Za dwa tygodnie jadę do Brukseli uczyć innych jak to zrobiliśmy, bo nasza polityka społeczna - 500 plus na drugie i na trzecie, a teraz i na pierwsze dziecko oraz obniżka podatków, która jesienią będzie najwyższa chyba od 20-30 lat, od początku III Rzeczpospolitej - jest możliwa dzięki spójnej polityce gospodarczej - mówił Morawiecki.



Jak podkreślił, "ta polityka jest osadzona na fundamencie patriotyzmu".

Piknik patriotyczny w Pułtusku

W sobotę popołudniu przy Domu Polonii w Pułtusku rozpoczął się piknik patriotyczny, organizowany przez PiS. Podczas spotkania głos zabrali m.in. prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Sympatycy PiS podczas pikniku patriotycznego partii w Pułtusku / Piotr Nowak / PAP





Na początku marca PiS zainaugurowało konwencje regionalne, które są elementem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Wówczas zaprezentowano Europejską Deklarację Programową, pod którą podpisali się wszyscy liderzy list partii w poszczególnych okręgach.



Deklaracja zawiera 12 punktów: działania na rzecz powrotu UE do wartości, zabieganie o interesy polskich rolników, obronę prawa rodziców do wychowania dzieci, obronę równego traktowania polskich firm, wynegocjowanie korzystnego dla Polski unijnego budżetu. Znalazły się w niej też punkty dotyczące bezpiecznych granic Europy, niezależności energetycznej Europy, tej samej jakości produktów w całej Europie czy Europy równych szans.