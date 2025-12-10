Do 5 lat więzienia grozi 49-letniemu zatrzymanemu informatykowi z Warszawy, o czym poinformowały w środę służby. Mężczyzna posiadał na swoich urządzeniach treści przedstawiające seksualne wykorzystywanie nieletnich. Było to nie mniej niż 40 tys. plików z dziecięcą pornografią. 49-latek jest szesnastą osobą, którą stołeczni kryminalni wytropili i zatrzymali w ostatnich miesiącach za podobne przestępstwa.

/ Komenda Stołeczna Policji / Policja

Warszawscy kryminalni zatrzymali 49-latka, który pobierał z sieci dziecięcą pornografię.

Biegły odkrył ponad 40 tys. plików z materiałami dotyczącymi seksualnego wykorzystywania dzieci, jednak dokładna liczba będzie znana po dokładnej analizie.

Mężczyzna, z wykształcenia informatyk, stosował specjalistyczne programy, by ukryć nielegalne dane.

49-latkowi grozi do 5 lat więzienia. Szczegóły akcji znajdziesz poniżej.

Wstrząsające jest to, że to już szesnasta zatrzymana w ostatnich miesiącach osoba, która miała związek z dziecięcą pornografią.

Bądź na bieżąco. Najnowsze informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Śledzący sieć kryminalni z Warszawy namierzyli 49-latka, który pobierał z sieci pliki z dziecięcą pornografią. Mężczyzna został szybko zatrzymany w swoim mieszkaniu w stolicy. Służby zabezpieczyły komputer i macierze dyskowe, których użytkował.

Biegły z zakresu badań informatycznych, który uczestniczył w przeszukaniu mieszkania, odkrył wstępnie w urządzeniach należących do mężczyzny ponad 40 tys. plików przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci. Dokładna liczba plików będzie znana po przeprowadzeniu dokładnej analizy zabezpieczonych urządzeń.

Okazało się, że 49-latek jest z zawodu informatykiem. Starał się jak najlepiej ukryć nielegalne dane, a do pobierania plików wykorzystywał specjalistyczne programy.

Mężczyzna usłyszał zarzuty z art. 202 Kodeksu karnego. Grozi mu do 5 lat więzienia. Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Rejonową Warszawa-Śródmieście.

Mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że 49-latek jest szesnastą osobą, którą służby zatrzymały w ostatnich miesiącach za podobne przestępstwa. Niektórzy z namierzonych przestępców odbywają już karę pozbawienia wolności, a część z podejrzanych przebywa w tymczasowych aresztach.

/ Komenda Stołeczna Policji / Policja