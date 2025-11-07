Skierowano dwa zawiadomienia do prokuratury po pierwszych ustaleniach kontroli w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa dotyczące sprzedaży działki pod kolej dużych prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego - poinformował szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski przedstawił informację na temat pierwszych wyników kontroli w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa / Radek Pietruszka / PAP

Afera gruntowa wokół CPK. Dymisje i śledztwo po sprzedaży działki za bezcen.

Minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował o dwóch zawiadomieniach do prokuratury w sprawie nieprawidłowości w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Pierwsze dotyczy byłego wiceministra rolnictwa Rafała Romanowskiego, który miał ingerować w prace urzędników i departamentów. Drugie obejmuje całe ówczesne kierownictwo KOWR, które miało blokować przekazanie gruntów pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W wyniku ujawnionych nieprawidłowości zdymisjonowano cztery osoby z kierownictwa KOWR. Kontrola w KOWR potrwa do 13 listopada.

Sprawa dotyczy sprzedaży 160-hektarowej działki w Zabłotni, przez którą ma przebiegać linia Kolei Dużych Prędkości do CPK.

Działkę sprzedano wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi za 22,8 mln zł, choć jej obecna wartość to około 400 mln zł. Transakcję zatwierdzono w grudniu 2023 roku, tuż przed zmianą rządu.

Po negocjacjach z udziałem ministra rolnictwa ustalono, że działka wróci do Skarbu Państwa za pierwotną cenę zakupu.

Kontrola w KOWR. Są pierwsze zawiadomienia do prokuratury

Minister rolnictwa na konferencji prasowej uściślił, że pierwsze z nich dotyczy przekroczenia uprawnień bądź niedopełnienia obowiązków przez byłego wiceministra rolnictwa, Rafała Romanowskiego. Ustalono, że ówczesny wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków, dlatego podpisałem dziś zawiadomienie do prokuratury. Są konkretne oświadczenia, że minister (Rafał Romanowski - red.) ingerował w działanie urzędników i departamentów merytorycznych - powiedział.

Drugie zaś - jak mówił - dotyczy całego ówczesnego kierownictwa KOWRu. Minister rolnictwa uściślił, że dotyczy ono "konsekwentnego i świadomego działania ówczesnych władz KOWR-u mające na celu zablokowanie przekazania działek dla Centralnego Portu Komunikacyjnego".

Kontrola w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa ma potrwać do 13 listopada.

Szef resortu rolnictwa odniósł się również do kwestii przekazania środków do alternatywnego funduszu inwestycyjnego, na który 30 listopada 2023 r. przelano 75 mln zł. W kolejnych latach miało tam trafić jeszcze po 50 milionów przez trzy kolejne lata, czyli miało łącznie trafić 225 milionów złotych, ale po objęciu władzy zablokowaliśmy dalsze transfery - powiedział minister.

Podkreślił, że decyzję o przekazaniu środków podjął poprzedni minister rolnictwa Robert Telus, mimo negatywnych rekomendacji departamentów merytorycznych.

Dymisje w KOWR

Wcześniej zdymisjonowane zostały cztery osoby pracujące w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Trzy z nich to pełniące obowiązki dyrektora audytu, który zlecono w ośrodku, pełniąca obowiązki dyrektorka kadr oraz kierowniczka warszawskiego oddziału terenowego KOWR.

Dymisje miały związek z ujawnianymi w ostatnich dniach informacjami o tym, że jesienią 2023 roku - tuż przed końcem rządów Zjednoczonej Prawicy - resort rolnictwa wydał zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 hektarów, przez którą przebiegać ma linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

Działkę sprzedano za ponad 22 mln zł. Obecnie jej wartość wycenia się na 400 mln zł.

Przez tę działkę ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do CPK, Zabłotnia w województwie mazowieckim. / Leszek Szymański / PAP

Porozumienie po spotkaniu z ministrem rolnictwa

W środę w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli tej instytucji m.in. z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Polski Stefanem Krajewskim oraz z właścicielem działki w Zabłotni, wiceprezesem Dawtony Piotrem Wielgomasem w sprawie odzyskania przez Skarb Państwa działki strategicznej, jeśli chodzi o budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Działka w Zabłotni zostanie zwrócona za cenę pierwotnego zakupu (...). Pan Piotr (Wielgomas - przyp. red.) rezygnuje z wszelkich roszczeń co do nakładów, zatem tylko i wyłącznie zwrot nieruchomości za cenę pierwotnego zakupu - informował wówczas szef KOWR Henryk Smolarz.

Z kolei KOWR podał w opublikowanym komunikacie, że aktualny właściciel zrzekł się roszczeń z tytułu nakładów inwestycyjnych na nieruchomość. "Umowa notarialna zawarta zostanie w możliwie najszybszym terminie, po dokonaniu niezbędnych formalności" - podał KOWR.

Afera ze sprzedażą działki pod CPK

Sprawa dotyczy sprzedaży wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi 160-hektarowej działki w Zabłotni, przez którą planowana była linia Kolei Dużych Prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

O sprawie pierwsza napisała Wirtualna Polska. Ujawniono, że działka została sprzedana Wielgomasowi w 2023 roku - za rządów Prawa i Sprawiedliwości - za zgodą ówczesnych władz Ministerstwa Rolnictwa.

We wtorek, 28 października premier Donald Tusk ujawnił, że proces sprzedaży działki pod CPK i załatwiania formalności trwał 24 godziny. Opiewająca na 22,8 mln zł umowa została zawarta 1 grudnia 2023 roku, krótko przed oddaniem władzy przez PiS. Pokłosiem afery jest to, że m.in. Robert Telus oraz Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.