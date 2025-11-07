"Nie jestem zwolennikiem tego, żeby w demokracji jakieś kordony były tworzone. Każda działalność musi być sprawdzona z punktu widzenia jej legalności" - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński odpowiedział w RMF FM na pytanie, czy europoseł Grzegorz Braun powinien zostać otoczony kordonem sanitarnym w polskiej polityce. Zdaniem gościa Porannej rozmowy w RMF FM Braun nie przekracza granic wynikających z przepisów prawa. "Czasami balansował na granicy i ma chyba kilka spraw" - przyznał były minister kultury. Komentował też nagrodę przyznaną kontrowersyjnemu europosłowi przez propagandową fundację.

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o przyznaną Grzegorzowi Braunowi białoruską Nagrodę Pokoju i Praw Człowieka. Stoi za nią propagandowa Międzynarodowa Fundacja im. Emila Czeczko - polskiego żołnierza, który zdezerterował na Białoruś.

To jest oczywiście dość wstydliwa sytuacja, mówiąc delikatnie. Tam są więźniowie polityczni, zresztą podobnie jak i w Polsce byli - i pewnie będą - ocenił Piotr Gliński w RMF FM. 

Czy Prawo i Sprawiedliwość może po wyborach stworzyć koalicję z Konfederacją Korony Polskiej, do której należy Grzegorz Braun?

Przed wyborami i w takim burzliwym czasie politycznym mówienie o jakichkolwiek koalicjach nie ma większego sensu. Pan ode mnie nic nie wyciągnie w tej kwestii - stwierdził wymijająco były minister kultury. Dopytywany o pomysł paktu senackiego prawicy stwierdził: "To opcja, która może być realna pod wieloma warunkami". Nie chciał jednak przesądzać, czy oprócz PiS-u mogłaby do niego wejść zarówno Konfederacja, jak i Konfederacja Korony Polskiej. 

Gliński o "quasi-dyktaturze". "Politycy stają się sędziami, a sędziowie politykami"