"Nie jestem zwolennikiem tego, żeby w demokracji jakieś kordony były tworzone. Każda działalność musi być sprawdzona z punktu widzenia jej legalności" - tak poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński odpowiedział w RMF FM na pytanie, czy europoseł Grzegorz Braun powinien zostać otoczony kordonem sanitarnym w polskiej polityce. Zdaniem gościa Porannej rozmowy w RMF FM Braun nie przekracza granic wynikających z przepisów prawa. "Czasami balansował na granicy i ma chyba kilka spraw" - przyznał były minister kultury. Komentował też nagrodę przyznaną kontrowersyjnemu europosłowi przez propagandową fundację.

Grzegorz Braun i Piotr Gliński / Wojciech Olkuśnik / East News

Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa o przyznaną Grzegorzowi Braunowi białoruską Nagrodę Pokoju i Praw Człowieka. Stoi za nią propagandowa Międzynarodowa Fundacja im. Emila Czeczko - polskiego żołnierza, który zdezerterował na Białoruś.

To jest oczywiście dość wstydliwa sytuacja, mówiąc delikatnie. Tam są więźniowie polityczni, zresztą podobnie jak i w Polsce byli - i pewnie będą - ocenił Piotr Gliński w RMF FM.