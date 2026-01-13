Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Londynie spotkał się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. Jak poinformował po rozmowach, głównymi tematami były kwestie bezpieczeństwa oraz sprawy ekonomiczne. Poruszono także zagadnienia dotyczące współpracy przemysłów obronnych oraz udziału obu państw w nadchodzącym szczycie G-20. Polski przywódca mówił także o sprawie Grenlandii.
- Prezydent Karol Nawrocki podczas wizyty w Londynie rozmawiał z premierem Keirem Starmerem o bezpieczeństwie, ekonomii i współpracy wojskowej, podkreślając znaczenie brytyjskiej obecności wojskowej w Polsce.
- W spotkaniu uczestniczyli także koordynatorzy udziału Polski i Wielkiej Brytanii w szczycie G-20.
- Nawrocki zwrócił uwagę na strategiczne znaczenie Grenlandii w kontekście rywalizacji z Chinami i zagrożeń ze strony Rosji, wyrażając nadzieję na dyplomatyczne rozwiązanie tej kwestii w ramach partnerstwa międzynarodowego.
Nawrocki powiedział dziennikarzom, że jego rozmowa z premierem Stramerem dotyczyła głównie bezpieczeństwa, ekonomii i współpracy wojskowej.
Prezydent przypomniał, że w Polsce stacjonuje obecnie ponad 100 brytyjskich żołnierzy, a Wielka Brytania okazała solidarność po ataku dronów na polską granicę we wrześniu ubiegłego roku.
W rozmowach uczestniczyli także tzw. szerpowie - osoby koordynujące udział Polski i Wielkiej Brytanii w szczycie G-20. Prezydent przypomniał, że ze strony Polski funkcję tę pełni szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.
Podczas londyńskiego briefingu prezydent Nawrocki odniósł się również do kwestii Grenlandii (temat nie pojawił się w rozmowie przywódców).
Polski prezydent podkreślił jej strategiczne znaczenie w kontekście rywalizacji gospodarczej z Chinami czy zagrożeń ze strony Rosji. Zaznaczył, że sprawa ta wymaga "poszerzonej dyskusji w rygorach partnerstwa" i wyraził nadzieję, że zostanie rozwiązana na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem USA a premier Danii.
Przypominam także, że odpowiedzialność za wartości wolnego świata, tego świata, do którego tak blisko jest Polsce (...), odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zasadniczej mierze bierze Sojusz Północnoatlantycki na czele ze Stanami Zjednoczonymi - mówił prezydent. Te głosy o strategicznym znaczeniu Grenlandii są bardzo ważne i wierzę, że rozstrzygnie się to na drodze dojrzałej dyplomacji wolnych narodów - dodał.
W poniedziałek premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen podkreślił, że jego kraj jest częścią Danii, a jego bezpieczeństwo należy do kompetencji NATO i powinno być realizowane w ścisłej współpracy z sojusznikami, w tym Stanami Zjednoczonymi i Danią.