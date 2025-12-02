Najnowsze dane brytyjskiego urzędu statystycznego pokazują, że coraz więcej Polaków decyduje się na powrót z Wielkiej Brytanii. Zmiany w polityce migracyjnej oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza sprawiają, że saldo migracji wyraźnie się kurczy.

/ Shutterstock

Saldo migracji do Wielkiej Brytanii spadło o ponad dwie trzecie w ciągu roku.

Liczba Polaków wyjeżdżających z Wysp trzykrotnie przewyższa liczbę nowych imigrantów z Polski.

Nowe przepisy wizowe i ograniczenia w dostępie do rynku pracy znacząco wpłynęły na decyzje migracyjne.

Obywatele państw UE stanowią coraz mniejszy odsetek nowych imigrantów na Wyspach.

Zmiany te kończą trwającą od 2004 roku erę masowej migracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Według najnowszego raportu brytyjskiego urzędu statystycznego ONS w okresie od połowy 2024 do połowy 2025 roku saldo migracji zagranicznych do Wielkiej Brytanii zmniejszyło się o ponad dwie trzecie w porównaniu z rokiem poprzednim. W analizowanym okresie do kraju przybyło o 204 tysiące osób więcej, niż z niego wyjechało. To powrót do poziomów sprzed 2021 roku, kiedy to po Brexicie nastąpił gwałtowny wzrost migracji spoza Unii Europejskiej.

Nowe przepisy i trudniejszy dostęp do rynku pracy

ONS wskazuje, że główną przyczyną spadku migracji są zaostrzone przepisy wizowe oraz ograniczenia dotyczące pracy i studiów. Mniejsza liczba wydawanych wiz pracowniczych i studenckich, a także utrudnienia w sprowadzaniu rodzin przez imigrantów, znacząco ograniczyły napływ nowych osób.

W ciągu dwunastu miesięcy do czerwca 2025 roku granicę brytyjską przekroczyło niemal 898 tys. imigrantów, podczas gdy rok wcześniej było to niemal 1,3 mln.

Polacy coraz częściej opuszczają Wyspy

Szczególnie widoczny jest trend powrotów wśród Polaków. W ostatnim roku na emigrację do Wielkiej Brytanii zdecydowało się zaledwie około 7 tys. obywateli Polski, podczas gdy aż 25 tys. rodaków opuściło Wyspy. Oznacza to, że ponad trzykrotnie więcej Polaków wraca do kraju, niż wyjeżdża na Wyspy w poszukiwaniu pracy.

Obywatele państw Unii Europejskiej stanowią obecnie zaledwie 9 proc. nowych imigrantów w Wielkiej Brytanii. Zdecydowaną większość, aż 75 proc., stanowią osoby spoza UE. Wśród opuszczających kraj, obywatele UE to 22 proc.

Koniec migracyjnego eldorado

Po rozszerzeniu Unii Europejskiej w 2004 roku Wielka Brytania stała się jednym z głównych kierunków migracji zarobkowej dla Polaków. Przez lata liczba naszych rodaków na Wyspach rosła, osiągając setki tysięcy. Dziś, po dwóch dekadach i wyjściu Wielkiej Brytanii z UE, obserwujemy zamknięcie tego rozdziału w historii migracji.