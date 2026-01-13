21-letni Eryk Goczał wygrał dziewiąty etap Rajdu Dakar w klasie Ultimate. To wyjątkowy sukces młodego Polaka, który na mecie wyprzedził swojego wuja Michała Goczała.

/ GIUSEPPE CACACE / AFP / East News

Eryk Goczał i Szymon Gospodarczyk (Toyota) wygrali dziewiąty etap Rajdu Dakar w klasie Ultimate.

To pierwsze zwycięstwo 21-letniego Goczała w kategorii samochodów.

Drugi na mecie był Michał Goczał, również jadący Toyotą.

Dziewiąty etap był częścią maratońskiego odcinka, bez wsparcia serwisowego.

Eryk Goczał awansował w klasyfikacji generalnej z 22. na 19. miejsce.

Dziewiąty etap Rajdu Dakar okazał się szczęśliwy dla polskich załóg. Najszybsi na trasie byli Eryk Goczał i jego pilot Szymon Gospodarczyk, którzy pokonali 410-kilometrowy odcinek specjalny Toyotą. Tuż za nimi, ze stratą 7 minut i 45 sekund, uplasował się Michał Goczał, wuj zwycięzcy, również startujący Toyotą.

Wyzwania maratońskiego etapu

Wtorkowy etap prowadził z Wadi ad-Dawasir do pustynnego biwaku. Była to pierwsza część dwudniowego odcinka maratońskiego, podczas którego zawodnicy pozbawieni są wsparcia serwisowego i nocują w namiotach zapewnionych przez organizatorów.

Samochody miały do pokonania 532 kilometry, z czego 410 stanowił odcinek specjalny.

Dzień wcześniej Eryk Goczał zmagał się z poważną awarią - pęknięciem dyferencjału. Problemy techniczne kosztowały go spadek na 22. miejsce w klasyfikacji generalnej. Zwycięstwo na dziewiątym etapie pozwoliło mu jednak awansować na 19. pozycję.

Polacy w historii Dakaru

Eryk Goczał już w 2023 roku triumfował w Dakarze w kategorii pojazdów lekkich SSV, zostając drugim polskim zwycięzcą w tej klasie po Krzysztofie Hołowczycu. Hołowczyc, legenda polskich rajdów, w 2015 roku zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej Dakaru, co pozostaje najlepszym wynikiem Polaka w tej kategorii.