Dobra wiadomość dla wszystkich kierowców podróżujących przez Pomorze. Na dzień przed Wigilią Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad udostępniła do ruchu blisko 16-kilometrowy fragment drogi ekspresowej S7 – odcinek Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) między Żukowem a węzłem Gdańsk Południe. Oznacza to, że cała, licząca 32 kilometry OMT, jest już w pełni przejezdna aż do węzła Chwaszczyno i połączenia z trasą kaszubską S6.

Nowo otwarty fragment S7 Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej / Adam Warżawa / PAP

Szybciej i wygodniej przez Pomorze

Dzięki nowemu odcinkowi, podróż z Chyloni w Gdyni do Czosnowa pod Warszawą - czyli całą, niemal 355-kilometrową trasą S7 - można pokonać samochodem osobowym w nieco ponad trzy godziny.

Odcinek S7 od Żukowa do Gdańska Południe to kluczowy fragment dla ruchu tranzytowego w aglomeracji trójmiejskiej. Na trasie znalazły się trzy węzły drogowe: przebudowany Gdańsk Południe, Lublewo Gdańskie oraz Żukowo. Kierowcy mogą korzystać także z Miejsc Obsługi Podróżnych Widlino, wyposażonych w parkingi i sanitariaty.

Na trasie wybudowano pięć estakad, 23 wiadukty, dwa mosty oraz 10 przejść dla zwierząt. Wartość kontraktu przekroczyła miliard złotych.

W pierwszej fazie eksploatacji nowego odcinka obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h. Dodatkowo, ze względu na pobliskie kompleksy leśne, pojawiły się znaki ostrzegające przed dzikimi zwierzętami. Choć trasa jest ogrodzona, drogowcy apelują o ostrożność - zwierzęta również muszą przyzwyczaić się do nowej infrastruktury.

Obwodnica Żukowa coraz bliżej pełnej funkcjonalności

Pierwszy odcinek OMT, między Chwaszczynem a Żukowem, został oddany do ruchu już w czerwcu tego roku. Wtedy też otwarto blisko 5-kilometrowy fragment obwodnicy Żukowa w ciągu DK20 w kierunku Glincza. Trwają prace na ostatnim, kilometrowym odcinku - jego pełne połączenie z DK7 planowane jest na początek 2026 roku.

Wraz z otwarciem drugiego odcinka OMT, węzeł Żukowo funkcjonuje bez dwóch łącznic umożliwiających zjazd w kierunku DK7 w Lniskach. Kierowcy mogą jednak swobodnie korzystać z połączeń między Chwaszczynem a Glinczem.

Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej to inwestycja o wartości blisko 2,9 miliarda złotych, z czego ponad 1 miliard pochodzi z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).