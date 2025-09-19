Śmierć podpułkownika Konrada Barnasia, szefa sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, została wykorzystana do siania dezinformacji przez prorosyjskie konta w mediach społecznościowych. Na fałszywe twierdzenia zareagował resort obrony, informując, że oficer zmarł po walce z długotrwałą chorobą.

Śmierć szefa sztabu w Mirosławcu. MON reaguje na dezinformację (zdjęcie ilustracyjne) / Piotr Polak / PAP

W środę 17 września 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu poinformowała o śmierci podpułkownika Konrada Barnasia, szefa rzeczonej jednostki wojskowej. W załączonym nekrologu wskazano, że dowódca zmarł 12 września w wieku 45 lat.

Dezinformacyjne konta w mediach społecznościowych szybko podłapały temat, wykorzystując do tego fakt, że przez kilka dni nie informowano o śmierci oficera. Pisano, że jego odejście zbiegło się w czasie z rosyjskim atakiem dronowym na Polskę (pisanym w cudzysłowie, co ma sugerować, że w rzeczywistości nie był to atak rosyjskich dronów) i przylotem do Polski ukraińskiego samolotu transportowego An-70 "z tajemniczym ładunkiem". Tutaj znów pojawiły się sugestie, jakoby wojskowy miał zginąć podczas działań wojennych w Ukrainie.

MON reaguje na dezinformację

Na te spekulacje stanowczo zareagowało Ministerstwo Obrony Narodowej. W czwartkowy wieczór resort opublikował wpis na platformie X, w którym zaapelował, by nie udostępniać dezinformacyjnych wpisów i korzystać wyłącznie z oficjalnych komunikatów służb.

"STOP DEZINFORMACJI! Uwaga na pojawiające się w sieci nieprawdziwe informacje dotyczące śmierci szefa Sztabu 12. Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu" - napisano. Podkreślono, że przyczyną śmierci podpułkownika Konrada Barnasia była długotrwała choroba.

"Mając na uwadze dobre imię zmarłego żołnierza i trudny czas dla jego bliskich, prosimy o niewykorzystywanie tej tragedii do jakichkolwiek celów dezinformacji czy tworzenia spiskowych teorii podających inne przyczyny śmierci" - zaznaczył resort obrony narodowej.