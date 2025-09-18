Minionej nocy straż graniczna odnotowała wzmożoną aktywność białoruskich i rosyjskich dronów próbujących naruszyć polską przestrzeń powietrzną - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Minister podkreślił, że granica z Białorusią pozostanie zamknięta do czasu, aż służby potwierdzą pełne bezpieczeństwo. Zamknięcie przejść granicznych obowiązuje od 12 września w związku z rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad-2025.

Polskie służby odnotowały wzmożoną aktywność białoruskich i rosyjskich dronów (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński pytany był podczas konferencji w dolnośląskim Lubaniu, kiedy można spodziewać się otwarcia przejść granicznych z Białorusią. Przypomniał, że wprowadzając zamknięcie tej granicy, mówiono jasno, że nie jest ona zamknięta na czas trwania manewrów Zapad-2025, ale w związku z nimi. Jak dodał, granica będzie otwarta wtedy, gdy będzie stuprocentowa pewność, że Polsce nie grozi żadne niebezpieczeństwo i prowokacje.

Dziś w nocy straż graniczna obserwowała wzmożoną aktywność dronów białoruskich, rosyjskich, które próbowały przekroczyć polską przestrzeń powietrzną. Widać, że tam cały czas ta sytuacja na granicy polsko-białoruskiej jest bardzo, bardzo zaogniona. Jeżeli będziemy mieli informacje od służb, że wszystko staje się bezpieczne, wtedy tę granicę otworzymy - podkreślił.

Polska zamknęła granicę z Białorusią

Granica polsko-białoruska została zamknięta o północy z czwartku na piątek (11/12 września) na mocy rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z uwagi na organizowane w dniach 12-16 września rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe Zapad-2025. Według treści rozporządzenia zamknięcie obowiązuje do odwołania.

Zawieszenie ruchu granicznego z Republiką Białorusi obowiązuje w obu kierunkach - wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju. Dotyczy zarówno transportu samochodowego, jak i pociągów towarowych.

W ciągu dróg krajowych istnieje łącznie sześć przejść granicznych z Białorusią. Cztery z nich (na DK63 w Sławatyczach, DK66 w Połowcach, DK65 w Bobrownikach i DK19 w Kuźnicy) pozostają zamknięte. W nocy z 11 na 12 września zamknięto dwa dotychczas otwarte przejścia graniczne: na DK2 w Terespolu (ruch osobowy) oraz na DK68 w Kukurykach (ruch towarowy); oba są w województwie lubelskim.

Zamknięte zostały również trzy kolejowe przejścia graniczne dla ruchu towarowego: Kuźnica Białostocka-Grodno, Siemianówka-Swisłocz, Terespol-Brześć.