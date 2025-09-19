Żandarmeria Wojskowa poinformowała przed północą, że prowadzi działania w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona. Dokładne oględziny obiektu zostaną przeprowadzone w piątek rano.
"Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona" - brzmi fragment informacji opublikowanej w serwisach społecznościowych ŻW.