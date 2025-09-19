"Dokładne oględziny procesowe obiektu zostaną przeprowadzone 19 września br." - przekazała Żandarmeria Wojskowa. Prowadzić je będzie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie, Wydział ds. Wojskowych.

Choiny położone są w gminie Rybczewice, w powiecie świdnickim na Lubelszczyźnie.

W nocy z 9 na 10 września w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. To pierwszy raz w nowoczesnej historii Polski, kiedy w przestrzeni powietrznej kraju Siły Powietrzne użyły uzbrojenia



