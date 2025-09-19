"Takich znalezisk może być więcej" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, nawiązując do nocnego komunikat Żandarmerii Wojskowej o znalezieniu szczątków rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona w miejscowości Choiny na Lubelszczyźnie. "Jeśli wiemy, ile rakiet zostało wystrzelonych, to na pewno będą odłamki. Widać to w Ukrainie. Jeżeli zostanie odstrzelony pocisk, to wiadomo, że odłamki spadają w tych miejscach, gdzie operowały siły powietrzne. Odłamki nie są zapewne niebezpieczne, to elementy metalowe, ładunki już rozładowane" - dodał.

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz / Albert Zawada / PAP

Jak zachować się w przypadku uruchomienia syren alarmowych? Co musimy wiedzieć o syrenach alarmowych i alertach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa? Kiedy są uruchamiane syreny? M.in. o to Piotr Salak pyta swojego gościa.

Gdy słyszymy syrenę o modulowanym, falowanym dźwięku, najpierw zobaczmy, co się dzieje z punktu widzenia informacji. Ona powinna przyjść z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że syreny nie będą dotyczyły tylko ataków z powietrza. Mogą dotyczyć też innych zagrożeń, choćby tego, że idzie fala wezbraniowa na rzece. Te syreny mają ostrzegać obywateli przed niebezpieczną sytuacją. Może być też taka sytuacja, że wybucha pożar, albo jest wypadek z wyciekiem substancji niebezpiecznej. Pracujemy nad tym, żeby ten komunikat był przekazywany nie tylko przez RCB. Dziś mamy już przepisy mówiące jednoznacznie - nie tylko komunikacja poprzez telefony i SMS-y, ale też przy wykorzystaniu mediów, które o takich sytuacjach informują, tak jak państwo - RMF FM - mówi Wiesław Leśniakiewicz.

Z wiceszefem MSWiA rozmawiamy także o budowaniu systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na szczeblu gminy oraz infrastrukturze schronowej w Polsce.

