"Dron" został uznany przez kapitułę językoznawców za Słowo Roku 2025. W głosowaniu internautów zwyciężył "kosmos".
- Znamy już Słowo Roku 2025. Językoznawcy postawili na "dron".
- W głosowaniu internautów pierwsze miejsce zajęło słowo "kosmos".
W pierwszej trójce słów wybranych przez językoznawców znalazły się jeszcze "weto" i "kosmos".
W głosowaniu internautów "dron" zajął drugie miejsce, a "weto" było trzecie.
Organizatorzy informują, że w plebiscycie internetowym oddano w tym roku prawie 1400 głosów.
Ta akcja mówi o tym, o czym myślimy. Pokazuje nasze główne problemy, tematy - mówił na ogłoszeniu wyników językoznawca, prof. Jerzy Bralczyk. Dron stał się czymś niepokojącym. Uznaliśmy, że jest symbolem minionego roku - tłumaczył ekspert.
Moje pokolenie uczyło się w szkole, że weto to była niedobra rzecz. Liberum veto to była instytucja, która spowalniała działanie państwa, niekiedy nawet uniemożliwiała to działanie - wspominał Bralczyk. Myślę, że jeszcze przez wiele lat weto nie będzie u nas szczególnie dobrze widzianym słowem i rzeczą - ocenił.
Plebiscyt "Słowo Roku" organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Języka Polskiego od 15 lat. Co roku wybierane są w nim słowa, które najlepiej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych 12 miesięcy.
Na stronie plebiscytu znajdowało się 21 słów do wyboru, których częstość względna była w polskiej prasie w 2025 roku wyraźnie większa niż w kilku ostatnich latach.
Wśród propozycji słów znajdowały się m.in. "astronauta", "dron", "głosy", "kosmos", "mieszkanie", "rozejm", "sąd". Równolegle z głosowaniem internautów Słowo Roku wybiera ogólnopolska kapituła językoznawców i dziennikarzy pod patronatem Rady Języka Polskiego.
W poprzedniej edycji kapituła językoznawców wybrała słowo "koalicja". W głosowaniu internautów zwyciężyło natomiast wyrażenie "sztuczna inteligencja".
Słowem Roku 2023 w głosowaniu internautów został wyraz "wybory", natomiast kapituła językoznawców wybrała wyrażenie "sztuczna inteligencja".
Słowem Roku 2022 na podstawie zgodnego wyboru internautów i kapituły została "wojna" . Rok wcześniej wybrano "szczepienie", a w 2020 - "koronawirus".