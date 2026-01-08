"Dron" został uznany przez kapitułę językoznawców za Słowo Roku 2025. W głosowaniu internautów zwyciężył "kosmos".

Prof. Jerzy Bralczyk na ogłoszeniu wyników plebiscytu / Dawid Wolski / East News

Znamy już Słowo Roku 2025. Językoznawcy postawili na "dron".

W głosowaniu internautów pierwsze miejsce zajęło słowo "kosmos".

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl .

W pierwszej trójce słów wybranych przez językoznawców znalazły się jeszcze "weto" i "kosmos".



W głosowaniu internautów "dron" zajął drugie miejsce, a "weto" było trzecie.

Organizatorzy informują, że w plebiscycie internetowym oddano w tym roku prawie 1400 głosów.

Wideo youtube

Ta akcja mówi o tym, o czym myślimy. Pokazuje nasze główne problemy, tematy - mówił na ogłoszeniu wyników językoznawca, prof. Jerzy Bralczyk. Dron stał się czymś niepokojącym. Uznaliśmy, że jest symbolem minionego roku - tłumaczył ekspert.

Moje pokolenie uczyło się w szkole, że weto to była niedobra rzecz. Liberum veto to była instytucja, która spowalniała działanie państwa, niekiedy nawet uniemożliwiała to działanie - wspominał Bralczyk. Myślę, że jeszcze przez wiele lat weto nie będzie u nas szczególnie dobrze widzianym słowem i rzeczą - ocenił.

Członkowie kapituły prof. Jerzy Bralczyk (P) i prof. Katarzyna Kłosińska (C) oraz sekretarz kapituły plebiscytu prof. Marek Łaziński (L) z Wydziału Polonistyki UW

Słowo Roku: Najważniejsze informacje o plebiscycie

Plebiscyt "Słowo Roku" organizowany jest przez Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Języka Polskiego od 15 lat. Co roku wybierane są w nim słowa, które najlepiej odzwierciedlają ważne tematy i wydarzenia minionych 12 miesięcy.

Na stronie plebiscytu znajdowało się 21 słów do wyboru, których częstość względna była w polskiej prasie w 2025 roku wyraźnie większa niż w kilku ostatnich latach.

Wśród propozycji słów znajdowały się m.in. "astronauta", "dron", "głosy", "kosmos", "mieszkanie", "rozejm", "sąd". Równolegle z głosowaniem internautów Słowo Roku wybiera ogólnopolska kapituła językoznawców i dziennikarzy pod patronatem Rady Języka Polskiego.

W poprzedniej edycji kapituła językoznawców wybrała słowo "koalicja". W głosowaniu internautów zwyciężyło natomiast wyrażenie "sztuczna inteligencja".

Słowem Roku 2023 w głosowaniu internautów został wyraz "wybory", natomiast kapituła językoznawców wybrała wyrażenie "sztuczna inteligencja".