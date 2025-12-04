Czy religia wlicza się do średniej? Jak zrobić domowe SPA? Kto wygrał Konkurs Chopinowski? Te pytania są wśród tych, które w tym roku wpisywaliśmy najczęściej w okno wyszukiwarki Google. Analiza najczęściej wyszukiwanych haseł pokazuje, czym żyli Polacy - od gorących tematów politycznych, przez światowe kryzysy, aż po rozrywkę i nietypowe ciekawostki.

O co pytaliśmy wyszukiwarkę Google w 2025 roku? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

W 2025 roku Polacy najchętniej szukali informacji o wyborach prezydenckich, kandydatach Karolu Nawrockim i Rafale Trzaskowskim oraz o procedurach wyborczych i debatach.

Duże zainteresowanie wzbudziły wydarzenia międzynarodowe, takie jak śmierć papieża Franciszka, konflikt w Iranie, sytuacja w USA oraz pytania o działania NATO i sprzęt wojskowy.

Maskotka Labubu była ogromnym hitem wyszukiwań, zajmując drugie miejsce w popularności.

Polska kinematografia i seriale przyciągnęły uwagę widzów, zwłaszcza serial "Heweliusz" oraz filmy "Dom dobry" i "Druga Furioza".

Wyszukiwania dotyczyły również praktycznych porad domowych, takich jak remonty, naprawy i przepisy kulinarne, w tym dubajska czekolada i egzotyczne składniki.

Polityka na pierwszym planie

Bezapelacyjnie najważniejszym tematem, który zdominował polskie wyszukiwarki w 2025 roku, były wybory prezydenckie. Internauci masowo szukali informacji o kandydatach, debatach, procedurach i wynikach. Najczęściej pojawiały się nazwiska Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego, ale dużym zainteresowaniem cieszyli się także Joanna Senyszyn i Sławomir Mentzen.

Polacy pytali o daty wyborów, szczegóły drugiej tury, a także o kwestie techniczne, takie jak zmiana miejsca głosowania. Wśród popularnych wyszukiwań znalazły się również memy i relacje z debat, które rozgrzewały emocje w sieci.

Najczęściej wyszukiwane nazwiska w 2025 roku

Światowe kryzysy i fenomen, który zaskoczył wszystkich

Rok 2025 przyniósł także wiele pytań dotyczących sytuacji międzynarodowej. Wysoko na liście znalazły się hasła związane z Watykanem - internauci śledzili doniesienia o śmierci papieża Franciszka i wyborze jego następcy. Pytania o długość konklawe czy imię nowego papieża pojawiały się w tysiącach wyszukiwań.

Ogromne zainteresowanie wzbudziła także sytuacja w Iranie. Konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie sprawił, że Polacy pytali, dlaczego Izrael zaatakował Iran, czy będzie wojna, gdzie spadły drony w Polsce oraz co oznacza artykuł 4. NATO. Wyszukiwano nawet ceny samolotów F-16. Niepokój budziły także wydarzenia w Stanach Zjednoczonych - Polacy chcieli wiedzieć, dlaczego Los Angeles płonie i dlaczego TikTok znika z USA.

Jednym z najbardziej nieoczekiwanych hitów wyszukiwań w 2025 roku okazała się maskotka Labubu. To kolekcjonerskie cudo zdobyło drugie miejsce w ogólnym zestawieniu najpopularniejszych haseł, wyprzedzając nawet niektóre wydarzenia polityczne. Polacy pytali, czym jest Labubu, skąd pochodzi i ile kosztuje.

Serialowe i filmowe hity

Rok 2025 to także triumf polskiej kinematografii i seriali. Największym serialowym przebojem okazał się "Heweliusz", który nie tylko przyciągnął przed ekrany miliony widzów, ale także wywołał falę pytań o fakty historyczne. Internauci chcieli wiedzieć, dlaczego zatonął Heweliusz i ile osób przeżyło katastrofę. Wysoko w rankingach znalazły się również "Wzgórze psów" na podstawie prozy Jakuba Żulczyka oraz komediowy serial "1670", którego fani niecierpliwie wypatrywali drugiego sezonu.

Wśród filmów największym zainteresowaniem cieszył się "Dom dobry" Wojciecha Smarzowskiego, a także "Druga Furioza". Polacy chętnie szukali informacji o miejscach kręcenia filmów i seriali.

Najczęściej wyszukiwane seriale w 2025 roku

Najczęściej wyszukiwane filmy w 2025 roku

Koncerty i muzyczne emocje

Nie tylko ekran przyciągał uwagę Polaków. W 2025 roku ogromnym zainteresowaniem cieszyły się koncerty - zarówno te, które odbyły się w kraju, jak i te planowane na przyszłość. Największym hitem okazał się koncert Pitbulla, a pytania o ceny biletów na jego występ znalazły się w czołówce najczęściej zadawanych. Polacy szukali także informacji o koncertach Jennifer Lopez, Shawna Mendesa, The Weeknd czy Dawida Podsiadły.

Ważnym wydarzeniem muzycznym był XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina. Hasło "Koncert Chopinowski" znalazło się w ścisłej czołówce, a internauci aktywnie śledzili wyniki konkursu i pytali, kto został jego zwycięzcą.

Ciekawostki, przepisy i co oznacza...

Rok 2025 to także czas praktycznych pytań i domowych wyzwań.

Polacy coraz częściej szukali porad dotyczących remontów i napraw - pytano, jak zamontować drzwi wewnętrzne, usunąć rdzę z metalu, położyć panele podłogowe czy zbudować wędzarnię ogrodową. Popularne były także pytania o domowe przepisy, takie jak przygotowanie kiełbasy, tynku mozaikowego czy domowego SPA.

Wśród najpopularniejszych pytań są też rozpoczynające się od "Ile?". Numer jeden brzmi "Ile lat ma Karol Nawrocki?". Numer dwa to "Ile lat ma nowy papież?". W czołówce jest też pytanie "Ile miast jest w Polsce?". Odpowiedź: 1020. Od stycznia w naszym kraju będzie sześć nowych miast. Chodzi o Stanisławów, Małkinię Górną i Staroźreby (woj. mazowieckie), Janów Podlaski (woj. lubelskie), Branice (woj. opolskie) oraz Janów (woj. śląskie).

Najczęściej wyszukiwane pytania w 2025 roku

Nie zabrakło również pytań o wyjaśnienie terminów politycznych - internauci chcieli wiedzieć, co oznacza wotum zaufania, late poll czy kim jest mąż zaufania. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także kwestie finansowe, takie jak zarobki prezydenta Polski czy długość kadencji głowy państwa.

Starsze pokolenia próbowały nadążyć za nowymi trendami i slangiem młodzieżowym, wpisując do wyszukiwarki hasła takie jak snus, Szon Patrol, Labubu, nepodziecko, sybau czy gaslighting. Wyszukiwarka stała się także źródłem wiedzy o świecie zwierząt - Polacy pytali, gdzie pasikonik ma uszy, ile kolan ma koń, czy zaskroniec mruga i ile wymion ma krowa.

W kategorii przepisów kulinarnych królowała dubajska czekolada, a internauci szukali miejsc, gdzie można kupić egzotyczne składniki, takie jak ciasto kataifi czy filo.