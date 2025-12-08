"Szponcić"/"szpont" decyzją internautów zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2025. Decyzję ogłosił w poniedziałek organizator plebiscytu - Wydawnictwo Naukowe PWN. Tego określenia używa się w celu wyrażenia dezaprobaty albo podziwu.

Zdjęcie archiwalne / Dawid Wolski / East News

"Szponcić"/"szpont" decyzją internautów zostało Młodzieżowym Słowem Roku 2025. Tego określenia używa się w celu wyrażenia dezaprobaty albo podziwu. Organizator plebiscytu - Wydawnictwo Naukowe PWN - ogłosił zwycięzcę w poniedziałek, podczas finałowej gali w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To już 10. edycja wydarzenia.

Słowa "szponcić" używa się albo w celu wyrażenia dezaprobaty - w znaczeniu "robić coś niewłaściwego, złego, szkodliwego, igrać z czymś, wygłupiać się, cwaniaczyć", albo podziwu - "robić coś ciekawego, szalonego, organizować coś, flirtować". Występowało niegdyś także w gwarach miejskich i języku przestępczym; znaczyło "kombinować, intrygować, powodować nieporozumienia".

Z kolei rzeczownik "szpont" odnosi się m.in. do zamieszania, wydarzenia, błędu lub triku.

Jak zaznaczono w werdykcie jury, "szponcić" w języku młodzieży oznacza przede wszystkim spontaniczne, energiczne działanie, nie zawsze legalne, to także "nagłe pomysły czy improwizowane akcje". Natomiast "szpont" funkcjonuje jako nazwa samego efektu takiej aktywności: "zdarzenia, epizodu, który nadaje koloryt codziennym interakcjom, ale też jakiegoś nieprawdopodobnego zbiegu okoliczności".

Nagrodę Jury otrzymały te same słowa, które wybrali internauci, ponieważ, jak zaznaczono w werdykcie, "znakomicie oddają one żywiołowość i spontaniczność młodzieżowej komunikacji". Jurorzy przypomnieli, że wyrazy te, "mające już ślad w polszczyźnie, zostały twórczo przekształcone i uzyskały semantyczną świeżość w nowych kontekstach". Nagroda dla "szponcić"/"szpont" podkreśla "zarówno kreatywność młodzieży w ożywianiu dawnych zasobów języka, jak i wagę spontanicznej ekspresji w kształtowaniu współczesnych kodów komunikacyjnych".

Jakie słowa znalazły się na podium?

Jury wyróżniło również "6 7" oraz "OKPA". "6 7" (zapisywane także jako: 67, 6-7, six seven, sześć siedem) to idiom liczbowy o nieustalonym, kontekstowym znaczeniu wywodzący się z utworu Skrilla "Doot Doot", który zyskał popularność dzięki klipom sportowym, zwłaszcza z udziałem koszykarza LaMelo Balla (wzrost 6’7"), oraz wiralowym nagraniom chłopca krzyczącego "six seven!" i poruszającego rytmicznie rękami w górę i dół (mem "6 7 Kid").

W zależności od kontekstu "6 7" może być żartem, sygnałem radości, wyrazem ekscytacji lub tylko podtrzymywać komunikacyjny kontakt. "To przykład idiomu, żartu sytuacyjnego i gry środowiskowej, w której liczby i ich warianty graficzne oraz gesty stają się hasłem grupowym i elementem wspólnotowej identyfikacji" - można przeczytać w werdykcie.

Z kolei wyrażenie "OKPA" oznacza trwałe połączenie międzynarodowego wyrazu aprobaty "OK" oraz polskiego pożegnania "pa", wymawiane jako "okpa"/"okejpa"/"okipa" lub z dodatkiem łącznika "to": "okejtopa"/"okitopa". Wyrażenie to jest zapisywane często bez spacji. Jury poinformowało w werdykcie, że jest to przykład ekspresywnej, młodzieżowej etykiety.

Mówimy tak na "zakończenie konwersacji, która nie zawsze przebiega po myśli odbiorcy. Jest to sygnał domknięcia dialogu, nacechowanego dystansem, ironią lub lekkim lekceważeniem. W praktyce pełni funkcję komunikacyjnego "cięcia", które wyraża emocje nadawcy - znużenie, zniecierpliwienie albo chęć wycofania się - i jednocześnie nadaje rozmowie charakter spontaniczny i nieformalny" - podkreślono.

Finałowe grono plebiscytu

O tytuł Młodzieżowego Słowa Roku 2025 walczyły również słowa:

"klasa" , wyraz aprobaty i pozytywnej oceny;

, wyraz aprobaty i pozytywnej oceny; "tuff" oznaczające coś trudnego;

oznaczające coś trudnego; "bro" , które oznacza "kolegę, ziomka, bliskiego znajomego, prawie jak brata";

, które oznacza "kolegę, ziomka, bliskiego znajomego, prawie jak brata"; "GOAT" oznaczające kogoś najlepszego w jakiejś dziedzinie;

oznaczające kogoś najlepszego w jakiejś dziedzinie; "twin" odnoszące się do osoby, z którą czuje się silną więź i która podziela nasze upodobania, idealnie dopasowanego partnera, najlepszego przyjaciela/przyjaciółkę;

odnoszące się do osoby, z którą czuje się silną więź i która podziela nasze upodobania, idealnie dopasowanego partnera, najlepszego przyjaciela/przyjaciółkę; "freaky" , przymiotnik używany przez młodych ludzi do opisu czegoś dziwnego, ekscentrycznego;

, przymiotnik używany przez młodych ludzi do opisu czegoś dziwnego, ekscentrycznego; "brainrot" , określenie specyficznych treści tworzonych przez użytkowników TikToka;

, określenie specyficznych treści tworzonych przez użytkowników TikToka; "fr" pochodzące z angielskiego "for real", co oznacza "naprawdę";

pochodzące z angielskiego "for real", co oznacza "naprawdę"; "lowkey" - oznaczające "trochę, subtelnie, po cichu, do pewnego stopnia, stonowany", używa się go do wyrażania powściągliwych opinii;

- oznaczające "trochę, subtelnie, po cichu, do pewnego stopnia, stonowany", używa się go do wyrażania powściągliwych opinii; "skibidi" - słowo pozbawione znaczenia, wyrażające jedynie emocje mówiącego;

- słowo pozbawione znaczenia, wyrażające jedynie emocje mówiącego; "slay", które oznacza "świetnie, znakomicie, doskonale", a także "szacun".

Wyrazy i wyrażenia zostały wyłonione spośród najczęściej zgłaszanych przez internautów propozycji, które spełniały wszystkie kryteria regulaminowe.

W skład jury plebiscytu wchodzą językoznawcy specjalizujący się w młodzieżowej polszczyźnie: prof. dr hab. Anna Wileczek (przewodnicząca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), prof. dr hab. Marek Łaziński (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński) oraz Bartek Chaciński, zastępca redaktora naczelnego "Polityki". Jurorów wspiera doradczy zespół młodzieżowy z Obserwatorium Języka i Kultury Młodzieży oraz przedstawiciele PWN.

Celem plebiscytu Młodzieżowe Słowo Roku jest wyłonienie najbardziej popularnych wśród młodych ludzi słów, określeń lub wyrażeń. Jak jednak wyjaśniają organizatorzy, Młodzieżowe Słowo Roku nie musi być nowe, slangowe ani najczęściej używane w danym roku. W ubiegłym roku zwyciężyło "sigma", a Nagrodę Jury otrzymało "czemó".