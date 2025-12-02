Manipulacja emocjami, prowokowanie gniewu i kontrowersje w sieci - to właśnie "rage baiting", czyli słowo roku 2025 według Oxford English Dictionary. Eksperci podkreślają, że wybór nie jest przypadkowy i doskonale oddaje nastroje oraz wyzwania, z jakimi mierzy się dziś internetowa społeczność.

"Rage bait" uznane słowem roku przez Oxford English Dictionary / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Internauci coraz bardziej świadomi

"Rage baiting" odnosi się do manipulacyjnych taktyk w internecie, których "treści są celowo projektowane tak, aby wywołać gniew, oburzenie lub inne silne reakcje emocjonalne, w celu zwiększenia zaangażowania, ruchu i ostatecznie przychodów dla twórcy lub platformy". Za takie można uznać szerzone dezinformacje, kontrowersyjne lub prowokacyjne opinie. Użycie tego terminu wzrosło trzykrotnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Fakt, że ten termin istnieje i że jego użycie tak gwałtownie wzrosło, oznacza, że jesteśmy coraz bardziej świadomi manipulacji, której możemy ulec w sieci - wskazał Casper Grathwohl, prezes Oxford Languages. Wcześniej internet koncentrował się na przyciąganiu naszej uwagi, wzbudzając ciekawość w zamian za kliknięcia, ale teraz obserwujemy drastyczną zmianę - przejmuje kontrolę nad naszymi emocjami i wpływa na nie, a także na to, jak na nie reagujemy - dodał.



Wspólne DNA

"Rage bait" w pewien sposób nawiązuje do słowa roku 2024, którym jest "brain rot", co - w dosłownym tłumaczeniu - oznacza "zgniliznę mózgu". To określenie odnosi się do pogorszenie stanu psychicznego lub intelektualnego, w wyniku nadmiernego konsumowania trywialnych lub bezwartościowych treści online. Jak zauważa Grathwohl, obie te frazy "mają wspólne DNA".

Jak wyjaśnia, składają się na pewien mechanizm: "wzburzenie napędza aktywność, algorytmy to podkręcają, a nieustanny natłok informacji my mentalnie nas wycieńcza". Te słowa nie tylko definiują trendy. Ujawniają również, jak platformy cyfrowe zmieniają nasze myślenie i zachowania - dodaje. Przed ogłoszeniem słowa roku 2025 odbyło się publiczne głosowanie, którego wyniki pomogły ekspertom językowym w podjęciu ostatecznej decyzji.