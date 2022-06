Opóźnione są wszystkie pociągi jeżdżące na główną trasą kolejową w Śląskiem - z Gliwic do Częstochowy. W rejonie Zawiercia wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego.

Kłopoty z podróżowaniem będą co najmniej do popołudnia. W nocy w okolicach Zawiercia wykoleiła się lokomotywa pociągu towarowego, który z Trzebini jechał do Swarzędza. Jest już z powrotem jest na torach, ale konieczne jest m.in. naprawienie rozjazdów w tym miejscu.

Na odcinku Zawiercie-Myszków w obu kierunkach wszystkie pociągi jeżdżą wahadłowo tylko po jednym torze.