Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski - zapewnia Orlen. Spółka poinformowała o otrzymaniu od QatarEnergy informacji o wystąpieniu siły wyższej związanej z czasowym wstrzymaniem części produkcji LNG przez katarskiego dostawcę.
- Orlen otrzymał od QatarEnergy informację o czasowym wstrzymaniu części produkcji LNG w Katarze.
- Obecnie sytuacja nie wpływa na realizację dostaw LNG do Orlenu - wszystkie transporty, także marcowe, przebiegają zgodnie z planem.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl.
Orlen otrzymał od QatarEnergy informację o wystąpieniu siły wyższej związanej z czasowym wstrzymaniem części produkcji LNG przez katarskiego dostawcę. Na obecnym etapie informacja ta nie wpływa na realizację dostaw LNG do Orlenu - przekazało w piątek biuro prasowe koncernu.
Spółka zapewniła, że wszystkie zaplanowane transporty z Kataru - w tym dostawy przewidziane na marzec - są realizowane zgodnie z harmonogramem.
Koncern zaznaczył również, że ograniczenie części produkcji LNG przez QatarEnergy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski.
W 2025 r. import LNG z Kataru odpowiadał za mniej niż 10 proc. zapotrzebowania generowanego przez Orlen i jego odbiorców - poinformowano.