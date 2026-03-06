Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski - zapewnia Orlen. Spółka poinformowała o otrzymaniu od QatarEnergy informacji o wystąpieniu siły wyższej związanej z czasowym wstrzymaniem części produkcji LNG przez katarskiego dostawcę.

/ RMF FM

Orlen otrzymał od QatarEnergy informację o czasowym wstrzymaniu części produkcji LNG w Katarze.

Obecnie sytuacja nie wpływa na realizację dostaw LNG do Orlenu - wszystkie transporty, także marcowe, przebiegają zgodnie z planem.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Orlen otrzymał od QatarEnergy informację o wystąpieniu siły wyższej związanej z czasowym wstrzymaniem części produkcji LNG przez katarskiego dostawcę. Na obecnym etapie informacja ta nie wpływa na realizację dostaw LNG do Orlenu - przekazało w piątek biuro prasowe koncernu.

Spółka zapewniła, że wszystkie zaplanowane transporty z Kataru - w tym dostawy przewidziane na marzec - są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Koncern zaznaczył również, że ograniczenie części produkcji LNG przez QatarEnergy nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski.

W 2025 r. import LNG z Kataru odpowiadał za mniej niż 10 proc. zapotrzebowania generowanego przez Orlen i jego odbiorców - poinformowano.