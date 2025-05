Radosław Sikorski w Porannej rozmowie w RMF FM przyznał, że od lat zabiega o to, by zostać zaproszonym na rozmowę w mediach ojca Tadeusza Rydzyka. "Pokornie o to proszę" – mówił szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych i wskazał, że zwrócił się nawet do Watykanu, by wpłynął na postawę nieprzejednanego redemptorysty.

Radosław Sikorski chciałby wystąpi w mediach ojca Rydzyka, ale redemptorysta chyba nie jest zainteresowany tą propozycją / Darek Delmanowicz / PAP Radosław Sikorski był dziś gościem Tomasza Terlikowskiego. Jednym z wątków Porannej rozmowy w RMF FM była organizowana przez TV Republikę debata w Końskich. Prowadzący rozmowę zapytał, czy Rafał Trzaskowski powinien wziąć udział w tym wydarzeniu. Zobacz również: Sikorski ujawnił, o czym rozmawiał z Mentzenem przy piwie

Narkotyki w kampanii prezydenckiej. Bielan: Trzaskowski sam się przyznawał

Jak optymalizować przygotowania do lotu w Kosmos? Dla astronautów i turystów

"Boom na auta elektryczne w Europie nie mija". Ekspert w Radiu RMF24 Szef resortu spraw zagranicznych przekonywał, że należy trafiać do różnych odbiorców, dlatego on chodzi do bardzo różnych mediów. Tu pojawił się zaskakujący wątek mediów ojca Rydzyka. Nie udało mi się przebić do telewizji Trwam. Zabiegam o to od paru lat. Ale w tym duchu, że trzeba rozmawiać z tymi, którzy mają różny zestaw informacji i którym trzeba też tłumaczyć polską politykę zagraniczną - mówił Radosław Sikorski. Telefon od ojca Rydzyka. Co zrobiłby Radosław Sikorski? Tomasz Terlikowski dopytywał, co zrobiłby polityk Koalicji Obywatelskiej, gdyby ojciec Rydzyk zadzwonił do niego z propozycją wzięcia udziału w audycji "Rozmowy niedokończone" emitowanej m.in. w Radiu Maryja. Nie tylko bym poszedł, ja o to od paru lat o to zabiegam - przyznał. Sikorski dodał, że próbował różnych sposobów, by wpłynąć na decyzje duchownego, który stworzył medialne imperium. Prowadziłem korespondencję jako europoseł z samą rozgłośnią, z prowincjałem, z generałem redemptorystów i z samym Watykanem. Wszystko na nic - wskazał. "Pokornie o to proszę" Polityk wyjaśniał, że zdecydował się zwrócić aż do Watykanu, bo czuł się dyskryminowany. Pani europosłanka Beata Kempa z innego okręgu wyborczego miała tam nawet audycje, a mnie, europosła reprezentującego Kujawsko-Pomorskie, rugowano. Nie dopuszczano do anteny - wskazał. W tej sytuacji Tomasz Terlikowski zachęcał ojca Rydzyka do zaproszenia Radosława Sikorskiego do audycji. Pokornie o to proszę - zakończył wątek w nieco humorystyczny sposób szef MSZ-u. W rozmowie Sikorski mówił też piwie ze Sławomirem Mentzenem, Karolu Nawrockim, stosunkach z Rosją i rozmowach z innymi politykami. O wszystkim przeczytacie >>>TUTAJ<<<