Senat jednogłośnie i bez poprawek przyjął nowelizację ustawy zakazującą sprzedaży wszystkich e-papierosów nieletnim. Jeżeli prezydent ją podpisze, to od 1 lipca zakazana będzie sprzedaż osobom do 18. roku życia wszystkich e-papierosów, czyli także niezawierających nikotyny.

Senat zdecydował ws. e-papierosów. Jednogłośna decyzja (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Za przyjęciem ustawy zagłosowało 90 senatorów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Apel wiceministra zdrowia

Podczas debaty poprzedzającej głosowanie w Senacie wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny zaapelował w imieniu rządu do senatorów, by nie wnosili do ustawy poprawek. Wyjaśnił, że ich uniknięcie pozwoli na ponowny proces notyfikacji projektu w Komisji Europejskiej i przepisy będą mogły zacząć obowiązywać od 1 lipca.

O to nam chodzi, by przepisy zaczęły obowiązywać z początkiem wakacji - podkreślił wiceszef MZ.

Wcześniej tego samego dnia jednogłośnie poparcie dla przepisów wyraziła senacka komisja zdrowia. Nie wniosła też do projektu poprawek.

Co wprowadza nowelizacja?

Nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych Sejm uchwalił 21 maja. Zakazuje ona sprzedaży osobom poniżej 18. roku życia wszystkich typów e-papierosów i woreczków nikotynowych. W sklepach, w których te produkty są dostępne, pojawi się informacja: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, woreczków nikotynowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18".

Zabroniona będzie sprzedaż e-papierosów bez nikotyny i woreczków nikotynowych na odległość, w tym przez internet, a także ich reklamowanie. Papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych i woreczków nikotynowych nie będzie można sprzedawać w automatach.

Ponadto e-papierosy bez nikotyny będą traktowane tak, jak produkty zawierające nikotynę czy tytoń - ich używanie będzie zakazane tam, gdzie nie wolno palić papierosów, czyli na przystankach komunikacji publicznej, w restauracjach, na placach zabaw dla dzieci, w szkołach.

Doprecyzowano, że zawartość nikotyny w woreczku nikotynowym nie może przekraczać 20 mg/g.

Ustawa zostanie teraz skierowana do prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli ją podpisze, to przepisy wejdą w życie 1 lipca.