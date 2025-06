Ks. Rafał Główczyński, znany w internecie jako Ksiądz z Osiedla, został upomniany przez swoich przełożonych. Salwatorianie chcą, by "wyrażał się z klarownością i precyzją, których brakowało niektórym jego medialnym wystąpieniom". Ksiądz tłumaczy, że ma tendencję do uproszczeń, obiecał jednak, że sprostuje swoje wypowiedzi.

Ksiądz Rafał Główczyński w klubokawiarni Cyrk Motyli przy Bulwarze Flotylli Wiślanej w Warszawie. / Rafał Guz / PAP

Ks. Rafał Główczyński, znany jako Ksiądz z Osiedla, został upomniany przez przełożonych z Towarzystwa Boskiego Zbawiciela.

W komunikacie podkreślono, że jego wypowiedzi nie zawsze były zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego, zwłaszcza w kwestiach moralnych.

Ksiądz wyjaśnił, że jego stwierdzenie o dopuszczalności aborcji w sytuacji zagrożenia życia matki wynikało z próby uproszczenia i porównania tego do stwierdzenia nieważności małżeństwa w Kościele.

Zapowiedział też, że przygotuje pełne sprostowanie i szersze omówienie tych tematów, by wyjaśnić swoje intencje.

Zarząd Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela opublikował komunikat w sprawie wypowiedzi medialnych ks. Rafała Główczyńskiego, znanego w internecie jako Ksiądz z Osiedla. Salwatorianie piszą, że zapoznali się z treścią zarzutów stawianych działalności medialnej ks. Główczyńskiego "dotyczących obecnych w niej błędów i niezgodności z nauczaniem Kościoła katolickiego".

"Ks. Rafał został upomniany, by w swoich wypowiedziach, zwłaszcza tych dotyczących złożonych zagadnień moralnych, wyrażał się z klarownością i precyzją, których niestety brakowało niektórym jego wypowiedziom przybierającym swobodniejszą formę podyktowaną medium, na którym się ukazują. Ksiądz Rafał owo upomnienie przyjął" - poinformował podpisany pod komunikatem rzecznik prasowy salwatorianów ks. Jacek Nowak.

Zarząd przekazał także, że przełożony polskiej prowincji salwatorianów poprosił ks. Rafała o umieszczenie w mediach sprostowania niektórych wypowiedzi, a ks. Rafał wyraził taką gotowość.

"Polska Prowincja Towarzystwa Boskiego Zbawiciela pragnie wyrazić tym samym brak utożsamiania się z jakimikolwiek wypowiedziami, które naruszają depozyt wiary i moralności Kościoła katolickiego" - podano.

Pełną treść komunikatu można znaleźć TUTAJ .

Ksiądz z Osiedla: Poszło o wypowiedź o aborcji

O upomnieniu ze strony przełożonych poinformował też ks. Główczyński we wpisie na Facebooku. "O co poszło? M.in. o moją wypowiedź: Kościół mówi, że aborcja w sytuacji zagrożenia życia kobiety jest dopuszczalna" - napisał.

"Czemu tak powiedziałem? W Kościele katolickim nie ma rozwodów, jest tylko stwierdzenie nieważności małżeństwa. Wiele osób mówi, że to nasze rozróżnienie jest bez sensu, bo i tak wychodzi na to samo. Osoby się rozchodzą. Czasami podobny skutek jest rezultatem inaczej zamierzonego działania. Podobnym rozumieniem kierowałem się w mojej wypowiedzi. Kościół zabrania aborcji, ale dopuszcza działania, których celem jest ratowanie życia matki, nawet jeżeli w ich konsekwencji dziecko może umrzeć. Nie można dokonać aborcji, ale można podjąć działania, których skutkiem będzie to samo, co aborcja" - wyjaśnił.

Ksiądz z Osiedla zaznaczył też, że inna jego wypowiedź, tj. "Kościół dopuszcza aborcję w sytuacji zagrożenia życia matki", nie miała na celu podważania nauki Kościoła.

"Wynikała z mojej tendencji do uproszczeń i czasem chaotycznych wypowiedzi" - tłumaczył.

Zapowiedział też, że wkrótce opublikuje materiał, w którym szerzej omówi "powyższe i inne sugerowane mu treści, który będzie pełnym sprostowaniem".

Ksiądz z Osiedla - gwiazda YouTube'a

Ks. Główczyński prowadzi na YouTube kanał "Ksiądz z Osiedla".

Pracuje w parafii Michała Archanioła w Piastowie (Mazowieckie). Opiekuje się grupą Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej, która zrzesza młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Uczy religii w szkole i organizuje różne akcje charytatywne.

W lipcu 2024 r. otworzył w Warszawie sezonową klubokawiarnię Cyrk Motyli. W lokalu nie było cennika - każdy płacił tyle, ile mógł. W październiku 2024 r. zapowiedział otwarcie drugiej takiej klubokawiarni