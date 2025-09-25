Senat zdecydował o odrzuceniu sprawozdań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych za 2024 rok. Za głosowało 54 senatorów, przeciw było 22, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Senatorowie na sali obrad / Paweł Supernak / PAP

Senatorowie nie tylko odmówili przyjęcia sprawozdania KRRiT z działalności w ubiegłym roku, ale również negatywnie ocenili informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w Polsce oraz informację o funkcjonowaniu Rady Mediów Narodowych.

Identyczne decyzje zapadły już w czerwcu w Sejmie.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o radiofonii i telewizji, odrzucenie sprawozdań przez obie izby parlamentu oznacza, że kadencja wszystkich członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wygasa w ciągu 14 dni od dnia ostatniej uchwały. Jednak, jak wynika z przepisów, decyzja ta nie jest ostateczna - wygaśnięcie kadencji KRRiT wymaga jeszcze potwierdzenia przez prezydenta RP.

Krajowa Rada przedstawia corocznie Sejmowi, Senatowi i prezydentowi sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.