Stacja Hull Paragon Interchange w Kingston upon Hull została uznana najlepszą dużą stacją kolejową w Wielkiej Brytanii podczas prestiżowej gali National Rail Awards 2025. Nagrodę określa się mianem "Kolejowego Oscara".

Stacja Hull Paragon Interchange w Kingston upon Hull została uznana najlepszą dużą stacją kolejową w Wielkiej Brytanii podczas prestiżowej gali National Rail Awards 2025 / Shutterstock

"Kolejowy Oscar"

Znajdująca się w mieście Kingston upon Hull stacja kolejowa Hull Paragon Interchange została uznana najlepszą dużą stacją kolejową w Wielkiej Brytanii podczas National Rail Awards 2025, czyli ceremonii nazywanej brytyjskimi "Kolejowymi Oscarami".

Jak donosi Independent, sędziowie mieli docenić podejmowane przez zarządcę dworca inicjatywy związane z dobrostanem podróżnych oraz wyjątkową dekorację obiektu.

Na terenie Hull Paragon można podziwiać liczne prace artystyczne, kolorowe donice i tablice informacyjne, które - jak podkreślono - doskonale oddają charakter miasta. Dzięki temu stacja miała stać się nie tylko ważnym węzłem komunikacyjnym, ale również wizytówką swojego miasta.

Ben Courtney, były kierownik stacji w Hull, Brough i Selby, uważa, że wyróżnienie jest w pełni zasłużone.

Hull dumnie stoi jako największy zintegrowany węzeł kolejowo-autobusowy na północy i jest stacją, z której wszyscy możemy być dumni - powiedział Courtney, cytowany przez Independent.

Według danych Office of Rail and Road, w okresie od kwietnia 2023 do marca 2024 roku z Hull Paragon skorzystało aż 2,6 miliona pasażerów.

Stacja stała się nie tylko ważnym węzłem komunikacyjnym, ale również wizytówką swojego miasta. / Shutterstock

Historia stacji

Dworzec Hull Paragon Interchange został wybudowany w 1847 roku jako stacja kolejowa. W latach 30. XX wieku obok wybudowano też dworzec autobusowy, a w 2007 oba obiekty zostały połączone.

Jak informuje The Sun, dworzec zbudowano w stylu włoskiego renesansu, a w trakcie jego projektowania twórcy inspirowali się Palazzo Farnese w Rzymie.

Mogliście zobaczyć ją na ekranie

Z powodu swojej historii i wyjątkowego wyglądu Hull Paragon Interchange od lat pojawia się w licznych filmach i serialach. Na stacji nakręcono między innymi odcinki takich seriali jak "Tylko głupcy i konie" i "Poirot". Kręcono tam też sceny do filmów "Jak w zegarku" oraz "Blitz".

W tej ostatniej produkcji stacja "grała" londyński dworzec Waterloo z okresu II wojny światowej.

Połączony z dworcem budynek Royal Hotelu / Shutterstock

National Rail Awards 2025

Podczas tegorocznej edycji National Railway Awards doceniono również inne stacje i operatorów kolejowych. Tytuł Najlepszej Małej Stacji Roku zdobył Penrith, natomiast tytuł głównej stacji roku przypadł London Bridge. Za najlepszego przewoźnika pasażerskiego uznano Greater Anglia.