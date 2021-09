Zakup czterech mikrobusów, z których korzystać będą m.in. podopieczni DPS-ów oraz likwidacja barier architektonicznych przy jednej ze szkół - to projekty, które realizować będzie samorząd Rzeszowa dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jak poinformował w środę prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, wartość dofinansowania z PFRON, którą otrzymał samorząd to ponad 1,2 mln zł.

Jest to największe w historii naszego miasta dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekty, które zrealizujemy, ułatwią życie przede wszystkim osobom z niepełnosprawnościami - dodał.

W środę prezydent Fijołek podpisał w siedzibie podkarpackiego oddziału PFRON aneks do umowy dotyczącej realizacji w Rzeszowie "Programu Wyrównywania Szans Pomiędzy Regionami III".

Jak podkreślił, aneksem zostały objęte zadania polegające na dofinansowaniu zakupu czterech mikrobusów, z których będą korzystali podopieczni Domów Dziecka oraz Domów Pomocy Społecznej.

Kupione przez samorząd pojazdy będą przystosowane do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Wartość projektu, w ramach którego zakupione będą pojazdy, to 660 tys. zł, z czego dofinansowanie z PFRON to 396 tys. zł.

Wcześniej samorząd Rzeszowa podpisał z PFRON umowę dotyczącą dofinansowania projektów o wartości ponad 1,1 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszu wyniosło ponad 835 tys. zł.

Jak zaznaczył Fijołek, to ważne projekty, w ramach których m.in. zlikwidowane będą bariery komunikacyjne i architektoniczne, które utrudniają życie osobom niepełnosprawnym.

Jeden z nich będzie realizowany w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie przy al. Rejtana 3. Zostanie tam zamontowana winda zewnętrzna, która umożliwi uczniom niepełnosprawnym poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub uczniom czasowo niepełnosprawnym kontunuowanie nauki w szkole.

Kolejnym zadaniem będzie poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjnej budynku urzędu miasta przy pl. Ofiar Getta 7. Zostanie tam wykonany też plan tyflograficzny (dotykowy) i tabliczki pomieszczeń w alfabecie Braille'a.

Dofinansowana zostanie także kontynuacja modernizacji budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Załęskiej 7a, gdzie wykonane zostanie ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropu wełną mineralną. Powstanie także instalacja fotowoltaiczna.

Łączna wartość projektów, które wykona Rzeszów z wykorzystaniem dofinansowania z PFRON to ponad 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszu wynosi ponad 1,2 mln zł.