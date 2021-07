Barwny ogród z motylami, inspirowany folklorem – powstaje na ścianie 2. Domu Pomocy Społecznej w Łodzi. Malowidło ma 14 metrów wysokości i zajmie trzy ściany. Jest na etapie powstawania, ale już widać jego główny zarys i pomysł.

Mieszkanki DPS same wybierały wzory. Były też inne kolory, ale były smutniejsze i dlatego wybór padł na ten wzór - wyjaśnia Małgorzata Stefańska. Stwierdziłyśmy, że chcemy dużo radości, bo mamy swoje smutki i zmartwienia. Powstające dzieło jest pozytywnie oceniane przez pensjonariuszki łódzkiego DPS-u. Myślę, że jeżeli malunek dalej będzie powstawał, jak do tej pory - to będzie bardzo fajnie - ocenia mieszkająca w domu - Mirosława Szychowska.

Seniorki znają całą koncepcję, ale widziały ją tylko na rysunkach i na komputerze. Ciekawe są, jak to wszystko będzie wyglądało w rzeczywistości, na ścianach ich domu.

Główny temat muralu, to motywy roślinne, kwiatowe w bardzo ciepłych barwach - zdradza rzecznik artysty - Karolina Ilska. To świetnie komponuje się z różami, które właśnie zakwitły na dziedzińcu DPS-u. Myślimy, że to się bardzo ładnie wszystko połączy i nawet, gdy nadejdą smutniejsze, jesienne dni, to mural nadal będzie wnosił powiew lata i wiosny.

Ten bajecznie kolorowy mural powstaje w ramach Budżetu Obywatelskiego. W pełnej krasie będzie można go obejrzeć już w sobotę.