Powiedział pan: "Ach, sytuacja w Gazie się pogarsza...", nie wspominając o tym, dlaczego się pogarsza. Dlaczego się pogarsza? Izrael blokuje wszelką pomoc humanitarną, żywność, a nawet elektryczność. Co to oznacza? Bez elektryczności nie ma odsalania wody, a zatem nie ma wody pitnej. Tak więc ludzie, rodziny i dzieci nie mają wody pitnej, a pan się śmieje. Jak to możliwe? - pytał wyraźnie wzburzony Belg.