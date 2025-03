Ponad 200 mln zł ma przeznaczyć w tym roku Poczta Polska na premie dla pracowników. Prezes spółki Sebastian Mikosz zapowiedział w rozmowie z PAP, że będą one wypłacane w drugiej połowie roku.

Skrzynka pocztowa / Radek Pietruszka / PAP

Pytany o średnią wysokość premii dla pracowników poczty Sebastian Mikosz sprecyzował, że to ok. 4800 zł brutto.

Jest to premia za 2025 rok przysługująca pracownikom dotychczas objętym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP), którzy przepracują w spółce okres od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Premia obejmie czas od stycznia do 30 września br. - wyjaśnił. Chcemy, żeby pracownicy nie stracili finansowo. Cały czas powtarzam, że źródłem obniżenia kosztów osobowych jest redukcja zatrudnienia, jego zmniejszanie, a nie obcinanie wynagrodzeń - dodał.

Prezes Poczty Polskiej przekazał, że w spółce trwa proces zmian umów o pracę.

Pracownicy dostaną porozumienia zmieniające, a ci, którzy ich nie przyjmą, dostaną wypowiedzenia zmieniające. Jeśli nie przyjmą wypowiedzenia zmieniającego, to ono się zamienia w wypowiedzenie końcowe - mówił PAP Mikosz.

Zakładam, że mimo iż nowe warunki nie powodują obniżenia wynagrodzenia, a duża część pracowników nawet na nich skorzysta, to niestety znajdą się osoby, które nie będą chciały przyjąć nowych warunków i odejdą - wyjaśnił. Dodał, że spółka prowadzi obecnie prawie 1000 rekrutacji.