Polska w stałym kontakcie z NATO

Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował też, że Polska jest w stałym kontakcie z dowództwem NATO, a do poszukiwań zestrzelonych dronów zostali zaangażowani żołnierze WOT.

"Samoloty użyły uzbrojenia przeciwko wrogim obiektom. Jesteśmy w stałym kontakcie z dowództwem NATO. WOT aktywowany w celu naziemnych poszukiwań zestrzelonych dronów. Prosimy o zachowanie spokoju oraz przekazywanie tylko komunikatów wojska i służb państwowych. W przypadku natrafienia na fragmenty obiektów prosimy nie podchodzić do nich i poinformować policję" - napisał na X wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tomczyk poinformował też, że resort obrony odebrał komunikat od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen Macieja Klisza, który bezpośrednio zajmuje się ochroną polskiej przestrzeni powietrznej.

Część dronów zestrzelona

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Polskie samoloty użyły uzbrojenia przeciw tym obiektom. DORSZ przekazał, że te działania to "akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli". Część dronów została zestrzelona.