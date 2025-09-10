W nocy rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzą. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, „to akt agresji, który stworzył zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli”. Część dronów została zestrzelona. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poinformował, że w związku z naruszeniem granicy Polski, premier Donald Tusk znajduje się na miejscu działań.
"W związku z pojawiającymi się informacjami proszę, aby przekazywać dalej tylko informacje przekazywane przez wojsko i przez służby państwowe. Na miejscu działań jest Premier Donald Tusk" - przekazał na platformie X Cezary Tomczyk.