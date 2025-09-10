Polska przestrzeń powietrzna została tej nocy wielokrotnie naruszona w wyniku zmasowanego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Na te wydarzenia zareagował premier Donald Tusk. "Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie" - poinformował szef rządu.

Premier Donald Tusk zareagował na wielokrotne naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej po ataku Rosji na Ukrainę / Adam Warżawa / PAP

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron, które pojawiły się na polskim niebie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę.

Wojsko Polskie natychmiast podjęło działania mające na celu identyfikację i neutralizację zagrożenia. W rejonach przygranicznych wprowadzono najwyższy poziom gotowości, zaś cztery lotniska zostały zamknięte. Służby zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Reakcja premiera: odebrałem meldunek od dowódcy operacyjnego

Na ten groźny z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa incydent zareagował szef polskiego rządu Donald Tusk, który poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Odebrał także meldunek od dowódcy operacyjnego. "Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego" - napisał premier w serwisie X.