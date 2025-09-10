Polska przestrzeń powietrzna została tej nocy wielokrotnie naruszona w wyniku zmasowanego ataku Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Na te wydarzenia zareagował premier Donald Tusk. "Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie" - poinformował szef rządu.

W nocy z wtorku na środę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron, które pojawiły się na polskim niebie w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. 

Wojsko Polskie natychmiast podjęło działania mające na celu identyfikację i neutralizację zagrożenia. W rejonach przygranicznych wprowadzono najwyższy poziom gotowości, zaś cztery lotniska zostały zamknięte. Służby zaapelowały do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności.

Reakcja premiera: odebrałem meldunek od dowódcy operacyjnego

Na ten groźny z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa incydent zareagował szef polskiego rządu Donald Tusk, który poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z prezydentem RP Karolem Nawrockim. Odebrał także meldunek od dowódcy operacyjnego. "Trwa operacja związana z wielokrotnym naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przeciwko obiektom wojsko użyło uzbrojenia. Jestem w stałym kontakcie z Prezydentem i Ministrem Obrony. Odebrałem bezpośredni meldunek od dowódcy operacyjnego" - napisał premier w serwisie X.

W kolejnym wpisie przekazał, że otrzymał meldunek Otrzymałem meldunek od dowódcy operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. 

Szef polskiego rządu przekazał także, że Polska poinformowała sekretarza generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie zostały podjęte wobec obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną. "Jesteśmy w stałym kontakcie" - napisał. 

Komunikat Dowódcy Operacyjnego. "Trwa operacja neutralizacji obiektów"

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. 

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła po godz. 4 przekazał na X, że operacja jest wciąż w toku i poprosił o cierpliwość w zakresie informowania. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz zaapelował z kolei o poleganie na komunikatach Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych i bycie wyczulonym na dezinformację.