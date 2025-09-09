Grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, do której w Parlamencie Europejskim należy PiS, zdecydowała we wtorek w Strasburgu o rekomendowaniu więzionego na Białorusi działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta do Nagrody im. Sacharowa. Taką informację przekazało PAP źródło w PE. Wśród laureatów tej nagrody są m.in. Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege czy Nadia Murad.

Akcja solidarnościowa z więzionym przez reżim Łukaszenki dziennikarzem i działaczem Związku Polaków na Białorusi Andrzejem Poczobutem, lipiec 2025, Białystok / PAP

Poczobut skazany na 8 lat kolonii karnej

Według białoruskiej opozycji i organizacji praw człowieka, na Białorusi jest około 1300 więźniów politycznych. Wielu z nich zostało aresztowanych w odpowiedzi na masowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 r.

Wśród uwięzionych jest m.in. dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut, który został aresztowany wiosną 2021 r., a w lutym 2023 r. skazany na osiem lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze i osadzony w zakładzie karnym w Nowopołocku. Zakład ten ma opinię jednego z najgorszych więzień na Białorusi.

Polskie władze domagają się uwolnienia działacza i oczyszczenia go z politycznie motywowanych, nieprawdziwych zarzutów. W lipcu delegacja polskiego Sejmu, składająca wizytę w USA, podczas rozmów ze stroną amerykańską podnosiła ten temat.

Nagroda im. Sacharowa

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli, przyznawana przez Parlament Europejski od 1988 roku, jest najwyższym wyróżnieniem Unii Europejskiej za działania na rzecz praw człowieka. Pierwszymi laureatami byli Nelson Mandela i Anatolij Marczenko.

Wyróżnienie przyznawane jest osobom, grupom i organizacjom, które wniosły wybitny wkład w obronę wolności myśli.

Wśród dotychczasowych nagrodzonych znaleźli się dysydenci, politycy, dziennikarze, prawnicy, działacze społeczeństwa obywatelskiego, pisarze, przywódcy mniejszości, obrońcy praw człowieka, rysownicy, reżyserzy, a także organizacje międzynarodowe i młodzi aktywiści. Niektórzy laureaci Nagrody Sacharowa, jak Nelson Mandela, Malala Yousafzai, Denis Mukwege i Nadia Murad, zostali później uhonorowani Pokojową Nagrodą Nobla.

Ogłoszenie laureata w październiku

Co roku we wrześniu posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą wysunąć kandydatów do Nagrody im. Sacharowa. Każdy nominowany musi mieć poparcie co najmniej 40 europosłów, przy czym każdy z nich może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. W praktyce nominacje przedstawiają grupy polityczne.

Nominacje wraz z uzasadnieniem są następnie oceniane na wspólnym posiedzeniu komisji spraw zagranicznych i komisji rozwoju PE. Później sporządza się listę trzech kandydatur, która przekazywana jest Konferencji Przewodniczących pod głosowanie; w skład Konferencji wchodzą liderzy grup politycznych.

Ogłoszenie zwycięzcy odbywa się zwykle w październiku, a ceremonia wręczenia nagrody w grudniu.