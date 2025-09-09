PKO BP poinformował, że doszło do wycieku służbowych danych pracowników. Bank zapewnił, że luka w zabezpieczeniach została zidentyfikowana i natychmiast usunięta.

PKO BP poinformował, że doszło do wycieku służbowych danych pracowników (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

PKO BP poinformował we wtorkowym komunikacie, że 8 września otrzymał wiadomość od osoby podającej się za "testera", która przekazała, że posiada służbowe dane kontaktowe części pracowników banku.

"Po weryfikacji potwierdziliśmy, że incydent rzeczywiście miał miejsce. Luka została zidentyfikowana i natychmiast usunięta" - przekazał bank.



W komunikacie podkreślono, że incydent nie dotyczy systemów transakcyjnych banku. "Dane klientów nie zostały ujawnione. W wyniku incydentu nie zostały również ujawnione żadne wrażliwe ani prywatne dane pracowników, ani dane poufne banku i spółek" - zaznaczono.

Bank dodał, że jest w bieżącym kontakcie z instytucjami nadzorczymi i właściwymi służbami, a o zdarzeniu zostali poinformowani wszyscy pracownicy.

PKO BP - największy bank uniwersalny w Polsce

PKO BP to największy w Polsce bank uniwersalny, czyli taki, który w ramach świadczonych usług dokonuje wszystkich lub większości dozwolonych prawem czynności bankowych; jego działalność nie jest w żaden sposób profilowana.

Wartość aktywów PKO BP wynosi 507,3 mld zł. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.