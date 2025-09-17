27 proc. poparcia - na tyle może liczyć aktualnie AfD, czyli prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, wynika z opublikowanego w środę sondażu YouGov. To najwyższy dotychczas wynik tej partii. Gdyby wybory do Bundestagu odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby AfD, wyprzedzając blok chadecki CDU/CSU, który ma 26 proc. poparcia.

Współprzewodnicząca Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel / East News

Na kogo chcą głosować Niemcy?

W porównaniu do poprzedniego sondażu YouGov skrajni prawicowi populiści odnotowali wzrost o dwa punkty procentowe, a blok CDU/CSU zanotował spadek o jeden punkt. W ostatnich badaniach AfD zajmowała miejsce ex aequo lub tuż za chadekami.

Kolejne miejsca w najnowszym sondażu zajmują socjaldemokratyczna SPD (15 proc. - wzrost o jeden punkt procentowy) i Zieloni (11 proc. - spadek o jeden punkt). Na Lewicę zagłosowałoby obecnie 9 proc. ankietowanych (spadek o jeden punkt).

W Bundestagu znalazłby się jeszcze lewicowo-populistyczny Sojusz Sahry Wagenknecht (BSW) z wynikiem 5 proc. Pozostałe ugrupowania odnotowały wyniki poniżej wynoszącego pięć procent progu wyborczego.

Najbliższe wybory do Bundestagu odbędą się w 2029 roku

Choć wyboru u naszego zachodniego sąsiada odbędą się dopiero za 4 lata, najnowszy sondaż YouGov może być jednak niepokojący dla rządzącej w RFN koalicji chadeków i socjaldemokratów. Ponad połowa Niemców jest niezadowolonych z pracy rządu.

W sondażu nadawcy publicznego ARD niezadowolenie zadeklarowało 51 proc. badanych. Z kolei 41 proc. uważało, że rząd RFN radzi sobie raczej dobrze. To nie najlepszy prognostyk przed zapowiedzianą przez kanclerza Friedricha Merza "jesienią reform". Zmiany mają dotyczyć m.in. systemu opieki zdrowotnej i emerytur.