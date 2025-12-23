Opłatek to nieodłączny element wigilijnej tradycji, symbol pojednania i miłości. Duchowni przypominają jednak, by nie kupować go w przypadkowych miejscach, ponieważ tylko pobłogosławiony opłatek zachowuje swoje religijne znaczenie. Sprawdź, gdzie najlepiej zaopatrzyć się w opłatek i dlaczego warto zwrócić uwagę na jego pochodzenie.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Księża przestrzegają przed kupowaniem opłatków z niepewnych źródeł, ponieważ mogą nie być pobłogosławione.

Najbezpieczniej nabywać opłatki w parafii, zakrystii lub u osób upoważnionych przez Kościół.

Pobłogosławiony opłatek ma szczególne znaczenie religijne i podkreśla duchowy wymiar świąt Bożego Narodzenia.

Opłatek - symbol pojednania i miłości

Opłatek to jeden z najważniejszych symboli polskiej Wigilii. Dzielenie się nim podczas uroczystej kolacji wigilijnej jest wyrazem pojednania, przebaczenia i wzajemnej miłości. Tradycja ta, głęboko zakorzeniona w polskiej kulturze, dla wielu osób stanowi kulminacyjny moment świąt Bożego Narodzenia. Jednak nie każdy opłatek ma takie samo znaczenie. Duchowni od lat apelują, by zwracać uwagę na miejsce jego zakupu.

Dlaczego nie każdy opłatek jest taki sam?

W okresie przedświątecznym opłatki pojawiają się w wielu sklepach, na bazarach czy w marketach. Księża ostrzegają jednak, że nie wszystkie z nich zostały pobłogosławione. To właśnie błogosławieństwo nadaje opłatkowi szczególne, religijne znaczenie. Bez niego opłatek staje się jedynie zwykłym wypiekiem, pozbawionym duchowego wymiaru.

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że tradycyjnie opłatki są błogosławione w kościołach w pierwszą niedzielę Adwentu. Następnie trafiają do wiernych - najczęściej są rozdawane bezpłatnie lub za symboliczną ofiarę. W wielu parafiach opłatki roznoszą po domach kościelni lub ministranci, którzy posiadają odpowiednie upoważnienie od proboszcza.

Gdzie kupić pobłogosławiony opłatek?

Osoby, które jeszcze nie mają opłatka na Wigilię, mogą zgłosić się po niego do zakrystii lub parafii. Warto pamiętać, że także osoby sprzedające opłatki poza kościołem powinny mieć stosowne pozwolenie od parafii - warto o nie zapytać, aby mieć pewność co do pochodzenia opłatka.

Pobłogosławione opłatki można znaleźć również w sklepach z dewocjonaliami. Ich cena zazwyczaj wynosi kilka złotych, jednak również w takim przypadku dobrze jest upewnić się, że zostały one pobłogosławione i pochodzą z pewnego źródła.

Opłatek w tradycji i historii

Dzielenie się opłatkiem to zwyczaj charakterystyczny głównie dla krajów Europy Wschodniej, choć spotykany jest także we Włoszech. Tradycja ta wywodzi się z czasów pierwszych chrześcijan, którzy dzielili się chlebem jako symbolem jedności i miłości. W Polsce opłatki pojawiły się w XVIII wieku - początkowo wypiekano je przy klasztorach, a z czasem także przez świeckich rzemieślników.

Warto również wspomnieć o opłatkach dla zwierząt. W niektórych regionach Polski gospodarze przed północą dzielili się opłatkiem także ze swoimi zwierzętami, wierząc, że przyniesie im to błogosławieństwo i będzie wyrazem wdzięczności za ich pracę. Opłatki dla zwierząt miały różne kolory - zielone, różowe, żółte lub pomarańczowe - w zależności od regionu.

Jak zadbać o duchowy wymiar świąt?

Duchowni podkreślają, że jeśli chcemy, aby święta Bożego Narodzenia miały głęboki, religijny charakter, powinniśmy zadbać o to, by opłatek, którym się dzielimy, był pobłogosławiony. To nie tylko tradycja, ale także ważny element duchowego przeżywania świąt. Warto więc poświęcić chwilę, by upewnić się, że opłatek pochodzi z pewnego źródła i został poświęcony przez kapłana.