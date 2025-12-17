​Jest zażalenie na 40-dniowy areszt ekstradycyjny dla rosyjskiego archeologa zatrzymanego w Warszawie na początku grudnia przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Aleksandr B. był ścigany przez ukraińskie władze za nielegalne wykopaliska na okupowanym przez Rosjan Krymie.

Jak ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zażalenie niebawem zostanie przekazane do Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który zdecyduje, czy zatrzymany w Polsce archeolog będzie czekał na zakończenie procedury ekstradycyjnej w areszcie na Białołęce, czy może będzie odpowiadał z wolnej stopy. Termin posiedzenia w tej sprawie ma być wkrótce wyznaczony.

Ukraińska prokuratura ściga Rosjanina od listopada tego roku. Według Kijowa jako kierownik sekcji archeologii starożytnej Ermitażu od 2014 roku był jednym z szefów ekip poszukiwawczych na okupowanym przez Rosjan Krymie. On i jego ekipa bez zezwoleń prowadziła prace wykopaliskowe na obiekcie "Starożytne miasto Myrmekjon" w Kerczu. Według ukraińskich śledczych, w wyniku tych działań doszło do częściowego zniszczenia obiektu dziedzictwa kulturowego.

Co się dzieje w postępowaniu estradycyjnym?

Do tej pory strona ukraińska nie przesłała do Polski materiałów dowodowych, na podstawie których Sąd Okręgowy będzie decydował o tym, czy wydać Aleksandra B. Ukraińcom. Oni na nadesłanie tej dokumentacji mają jeszcze niespełna 30 dni. Areszt ekstradycyjny upływa 13 stycznia.

Co ciekawe decyzje w sprawie rosyjskiego archeologa będzie podejmował ten sam sędzia, który w ostatnich tygodniach odmówił wydania Niemcom Ukraińca podejrzewanego o udział w wysadzeniu rurociągu Nord Stream. W uzasadnieniu używał m.in. argumentów o działaniach Ukrainy w ramach "wojny sprawiedliwej".

