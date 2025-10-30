Rosja przypuściła w nocy zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. W związku z tym rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało rano na kanale X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Po godzinie 10 operację odwołano. Lotniska w Radomiu i Lublinie były rano czasowo zamknięte.

  • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało o rozpoczęciu działań polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej.
  • Decyzja ta została podjęta w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.
  • Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie oraz samolot wczesnego ostrzegania.
"W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej uderzającej na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej" - podało w czwartek rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

W komunikacie podano, że uruchomione zostały "wszystkie dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji". "Poderwane zostały dyżurne pary myśliwskie i samolot wczesnego ostrzegania, a naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości" - poinformowało DORSZ.

Jak zaznaczono, działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. "Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w pełnej gotowości do natychmiastowej reakcji" - dodano.

Po godzinie 10 DORSZ zakomunikowało, że "operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone".

Lotniska w Radomiu i Lublinie były zamknięte

Lotniska w Radomiu i Lublinie rano zostały zamknięte, by zapewnić swobodę operowania lotnictwa wojskowego - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

"Z powodu konieczności zapewnienia swobody operowania lotnictwa wojskowego lotniska w Radomiu i Lublinie zostały zamknięte na czas działań" - napisała PAŻP na platformie X.

Około godziny 9.30 PAŻP poinformowała, że lotniska w Radomiu i Lublinie wznowiły operacje lotnicze.

Ranni w rosyjskim ataku

Co najmniej 13 osób, w tym sześcioro dzieci, zostało rannych w wyniku ostrzałów Ukrainy, przeprowadzonych przez wojska rosyjskie z użyciem rakiet i ciężkich dronów uderzeniowych; celem były obiekty energetyczne, głównie w zachodniej części kraju - powiadomiły władze w czwartek rano.

Informacje o 13 poszkodowanych osobach cywilnych przekazał szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. "Okupanci przeprowadzili co najmniej 20 uderzeń z zastosowaniem dronów i osiem z użyciem rakiet. (...) Jest już 13 rannych" - napisał przewodniczący regionalnej administracji na portalach społecznościowych.

Rosjanie zaatakowali w Zaporożu m.in. internat i uszkodzili pięć bloków mieszkalnych. "Wśród rannych jest sześcioro dzieci, trzy dziewczynki i trzech chłopców. Dzieci mają od trzech do sześciu lat" - powiadomił Fedorow.

Siły Powietrzne Ukrainy informowały we wczesnych godzinach porannych o grupach dronów, operujących w położonym przy granicy z Polską obwodzie lwowskim. Bezzałogowce atakowały także m.in. obwody: tarnopolski, rówieński, winnicki i chmielnicki na zachodzie Ukrainy. 

W wyniku rosyjskich ataków w całym kraju wprowadzono ograniczenia w korzystaniu z elektryczności. "W wyniku zmasowanego ataku dronowo-rakietowego na infrastrukturę energetyczną we wszystkich regionach Ukrainy wprowadzono ograniczenia w użyciu prądu" - oświadczyła ministra energetyki Switłana Hrynczuk.