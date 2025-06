​Gęstnieje atmosfera wokół Viktora Orbana. W położonym w środkowej części Węgier komitacie Tolna ujęto mężczyznę podejrzanego o planowanie zamachu na węgierskiego premiera - przekazał portal Teol, który powołuje się na oświadczenie lokalnej prokuratury.

Premier Węgier Viktor Orban / EPA/OLIVIER HOSLET / PAP/EPA

Portal przekazał, że 44-letni mężczyzna obiecywał, że zabije premiera Orbana, a także inne osoby, w nagraniach zamieszczonych w swoich mediach społecznościowych.

Areszt dla niedoszłego zamachowca

Sąd okręgowy zdecydował o jednomiesięcznym areszcie 44-latka na podstawie uzasadnionego podejrzenia planowania zabójstwa szefa węgierskiego rządu - przekazała prokuratura komitatu Tolna.

W oświadczeniu dodano, że razem z mężczyzną skonfiskowano "narzędzie umożliwiające odebranie życia". Nie wyjaśniono jednak, o jakie narzędzie chodzi.

Nagranie zniknęło z sieci

Węgierskie media informują, że mężczyzna usunął z TikToka nagrania, na których odgrażał się premierowi Węgier. Użytkownicy tej platformy wcześniej zdążyli zapisać wideo.

Podejrzany przyznał się do sporządzenia nagrań, ale tłumaczył, że popchnęła go do tego rodzinna tragedia. Rzecznik lokalnego sądu przekazał, że eksperci badają obecnie stan psychiczny mężczyzny. 44-latkowi grozi od roku do pięciu lat więzienia.

Węgierskie prawo zabrania umieszczania w sieci jakichkolwiek treści grożących odebraniem życia konkretnej osobie lub stosowaniem wobec niej przemocy.