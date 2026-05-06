11 maja ósmoklasiści rozpoczną trzydniowe zmagania z egzaminami z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Później czeka ich wybór szkoły ponadpodstawowej. Pomocne w podjęciu decyzji może być zapoznanie się z rankingami najlepszych liceów i techników. Od lat takie zestawienia przygotowuje miesięcznik "Perspektywy".

Ósmoklasiści mają już niewiele czasu na wybór nowej szkoły

Choć ósmoklasiści dopiero 3 lipca poznają wyniki egzaminów, nie mają już wiele czasu na wybór szkoły ponadpodstawowej. Licea i technika ruszają z rekrutacjami już w drugiej połowie maja

W pierwszym etapie rekrutacji do liceum lub technikum trzeba złożyć wniosek, który później uzupełnia się o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Oceny i inne osiągnięcia ucznia (np. udział w olimpiadach) przeliczane są potem na punkty, których liczba decyduje o przyjęciu kandydata. 

Najlepsze licea w Polsce. Te szkoły są w czołówce

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących "Perspektywy 2026" pierwsze miejsce zajęło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szkoła od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce. 

LO Staszica nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.

Na drugim miejscu tegorocznego rankingu jest szkoła z Krakowa - V LO im. Augusta Witkowskiego. To czwarty ranking z rzędu, w którym to liceum zajmuje pozycję tuż za liderem. 

Podium zamyka XIII LO w Szczecinie. Również w przypadku tej placówki możemy mówić o stabilnej pozycji - w 2020 r. była na piątym miejscu, a rok później wskoczyła na trzecie i od tamtego czasu utrzymuje się na nim. 

Jakie szkoły znajdziemy w pierwszej dziesiątce zestawienia? To w większości licea z Warszawy (m.in. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, XXVII LO im. Tadeusza Czackiego i VIII LO im. Władysława IV), ale też szkoły z innych województw. Na czwartej pozycji znalazło się III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, a na szóstej - Uniwersyteckie LO w Toruniu.  

Jak wybierane są najlepsze licea w Polsce?

Jakie kryteria uwzględniano, ustalając pozycję liceów w rankingu? Były to:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach, 
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.

"Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2025 roku, na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach" - wyjaśniają twórcy zestawienia. 

Najlepsze technika w Polsce. Te szkoły dostały najwyższe oceny

Część ósmoklasistów z pewnością zastanawia się nad wyborem nie liceum, a technikum. Szkoły tego typu z roku na rok zyskują na popularności. Ich absolwenci zdobywają konkretny zawód i często już na starcie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i zarobki lepsze niż w przypadku ich kolegów, którzy wybrali licea. 

"Perspektywy" przygotowują również ranking techników. W tegorocznym zestawieniu pierwsze miejsce po raz pierwszy zajęło krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 

Na drugim miejscu sklasyfikowano szkołę z Warszawy - Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego. Podium zamyka szczecińskie Technikum Organizacji i Zarządzania. 

Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku wchodzi w skład Zespołu Szkół Łączności. Uczy w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk.

Technikum Mechatroniczne nr 1 funkcjonuje w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk, technik programista i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki).

Jakie szkoły znalazły się jeszcze w pierwszej dziesiątce tego rankingu? Inaczej niż w przypadku liceów, placówki warszawskie są tu w mniejszości. Czwarte miejsce zajmuje Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, piąte jest Technikum nr 7 im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, a dziewiąte Technikum nr 1 im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wielkopolskim. 

Technika oceniane są na podstawie czterech czynników. Chodzi o:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach, 
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, 
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
  • wyniki egzaminu zawodowego.

Jaki zawód warto wybrać? MEN publikuje ważną listę

Pewną wskazówką dla ósmoklasistów, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły zawodowej, może być opublikowane na początku roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Dokument pokazuje, w jakich branżach potrzebne są ręce do pracy. 

Jakie zawody znalazły się na liście opublikowanej przez MEN? Są to m.in.:

  • Automatyk
  • Betoniarz-zbrojarz
  • Cieśla
  • Dekarz
  • Elektromechanik
  • Elektryk
  • Kierowca mechanik
  • Mechanik-monter maszyn i urządzeń
  • Mechatronik
  • Monter izolacji przemysłowych
  • Monter stolarki budowlanej
  • Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
  • Operator obrabiarek skrawających
  • Technik automatyk
  • Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
  • Technik budowy dróg
  • Technik dekarstwa
  • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
  • Technik gospodarki nieruchomościami
  • Technik gospodarki odpadami
  • Technik izolacji przemysłowych
  • Technik mechanik
  • Technik mechatronik
  • Technik transportu kolejowego

