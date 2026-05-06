11 maja ósmoklasiści rozpoczną trzydniowe zmagania z egzaminami z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Później czeka ich wybór szkoły ponadpodstawowej. Pomocne w podjęciu decyzji może być zapoznanie się z rankingami najlepszych liceów i techników. Od lat takie zestawienia przygotowuje miesięcznik "Perspektywy".
- Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl
Choć ósmoklasiści dopiero 3 lipca poznają wyniki egzaminów, nie mają już wiele czasu na wybór szkoły ponadpodstawowej. Licea i technika ruszają z rekrutacjami już w drugiej połowie maja.
W pierwszym etapie rekrutacji do liceum lub technikum trzeba złożyć wniosek, który później uzupełnia się o świadectwo ukończenia szkoły oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Oceny i inne osiągnięcia ucznia (np. udział w olimpiadach) przeliczane są potem na punkty, których liczba decyduje o przyjęciu kandydata.
W Rankingu Liceów Ogólnokształcących "Perspektywy 2026" pierwsze miejsce zajęło XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Szkoła od kilku lat utrzymuje się w ścisłej czołówce.
LO Staszica nazywane jest królestwem matematyki, fizyki i informatyki. Od wielu lat współpracuje z Politechniką Warszawską. Uczniowie mogą na tej uczelni uczestniczyć w wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Szkoła współpracuje też z Instytutem Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Co roku uczniowie szkoły są wśród laureatów i finalistów olimpiad z przedmiotów ścisłych.
Na drugim miejscu tegorocznego rankingu jest szkoła z Krakowa - V LO im. Augusta Witkowskiego. To czwarty ranking z rzędu, w którym to liceum zajmuje pozycję tuż za liderem.
Podium zamyka XIII LO w Szczecinie. Również w przypadku tej placówki możemy mówić o stabilnej pozycji - w 2020 r. była na piątym miejscu, a rok później wskoczyła na trzecie i od tamtego czasu utrzymuje się na nim.
Jakie szkoły znajdziemy w pierwszej dziesiątce zestawienia? To w większości licea z Warszawy (m.in. IX LO im. Klementyny Hoffmanowej, XXVII LO im. Tadeusza Czackiego i VIII LO im. Władysława IV), ale też szkoły z innych województw. Na czwartej pozycji znalazło się III LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni, a na szóstej - Uniwersyteckie LO w Toruniu.
Jakie kryteria uwzględniano, ustalając pozycję liceów w rankingu? Były to:
- sukcesy szkoły w olimpiadach,
- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych.
"Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2025 roku, na arkuszach standardowych i niestandardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach" - wyjaśniają twórcy zestawienia.
Część ósmoklasistów z pewnością zastanawia się nad wyborem nie liceum, a technikum. Szkoły tego typu z roku na rok zyskują na popularności. Ich absolwenci zdobywają konkretny zawód i często już na starcie mogą liczyć na stabilne zatrudnienie i zarobki lepsze niż w przypadku ich kolegów, którzy wybrali licea.
"Perspektywy" przygotowują również ranking techników. W tegorocznym zestawieniu pierwsze miejsce po raz pierwszy zajęło krakowskie Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
Na drugim miejscu sklasyfikowano szkołę z Warszawy - Technikum Mechatroniczne nr 1 im. Piotra Drzewieckiego. Podium zamyka szczecińskie Technikum Organizacji i Zarządzania.
Technikum Łączności nr 14 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku wchodzi w skład Zespołu Szkół Łączności. Uczy w zawodach: technik elektronik, technik informatyk, technik programista i technik teleinformatyk.
Technikum Mechatroniczne nr 1 funkcjonuje w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wraz z LXXX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa. Uczy w zawodach: technik informatyk, technik programista i technik mechatronik (mechatronika to połączenie informatyki, robotyki, elektroniki i cybernetyki).
Jakie szkoły znalazły się jeszcze w pierwszej dziesiątce tego rankingu? Inaczej niż w przypadku liceów, placówki warszawskie są tu w mniejszości. Czwarte miejsce zajmuje Technikum Nowoczesnych Technologii im. Jana Pawła II w Kleszczowie, piąte jest Technikum nr 7 im. Gen. Józefa Kustronia w Nowym Sączu, a dziewiąte Technikum nr 1 im. Waldemara Gostomczyka w Ostrowie Wielkopolskim.
Technika oceniane są na podstawie czterech czynników. Chodzi o:
- sukcesy szkoły w olimpiadach,
- wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
- wyniki matury z przedmiotów dodatkowych,
- wyniki egzaminu zawodowego.
Pewną wskazówką dla ósmoklasistów, którzy zastanawiają się nad wyborem szkoły zawodowej, może być opublikowane na początku roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenie w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego. Dokument pokazuje, w jakich branżach potrzebne są ręce do pracy.
Jakie zawody znalazły się na liście opublikowanej przez MEN? Są to m.in.:
- Automatyk
- Betoniarz-zbrojarz
- Cieśla
- Dekarz
- Elektromechanik
- Elektryk
- Kierowca mechanik
- Mechanik-monter maszyn i urządzeń
- Mechatronik
- Monter izolacji przemysłowych
- Monter stolarki budowlanej
- Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych
- Operator obrabiarek skrawających
- Technik automatyk
- Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
- Technik budowy dróg
- Technik dekarstwa
- Technik elektroenergetyk transportu szynowego
- Technik gospodarki nieruchomościami
- Technik gospodarki odpadami
- Technik izolacji przemysłowych
- Technik mechanik
- Technik mechatronik
- Technik transportu kolejowego