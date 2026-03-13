Liceum Ogólnokształcące „Strumienie” w Józefowie oraz Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu zostały uznane za najlepsze szkoły średnie na Mazowszu według Mazowieckiego Rankingu Liceów i Techników „Perspektywy 2026”. Ranking nie obejmował szkół z Warszawy.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Ranking powstał na podstawie wyników matur, sukcesów w olimpiadach przedmiotowych oraz, w przypadku techników, wyników egzaminów zawodowych. Dodatkowo, dla szkół z maturą dwujęzyczną brano pod uwagę wyniki z egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym.

W zestawieniu uwzględniono tylko szkoły, w których do matury w maju 2025 roku przystąpiło co najmniej 12 uczniów, a średnie wyniki z języka polskiego i matematyki były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.





Najlepsze licea na Mazowszu



Pierwsze miejsce wśród liceów zdobyło „Strumienie” LO w Józefowie, prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”. Szkoła podkreśla, że „zapewnia warunki do integralnego rozwoju poprzez wysoki poziom edukacyjny oraz intensywne kształtowanie charakteru. Osiągamy to w oparciu o tutoring osobisty i rodzinny osadzony w chrześcijańskim spojrzeniu na osobę”.

Na kolejnych miejscach znalazły się:

Społeczne LO nr 5 STO w Milanówku (2. miejsce)

Pryzmat Akademickie LO Fundacji Sternik w Pruszkowie i IV LO im. Witolda Pileckiego w Piasecznie (ex aequo 3. miejsce)

I LO im. Bolesława Prusa w Siedlcach i VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego w Radomiu (ex aequo 5. miejsce)

W rankingu uwzględniono 140 liceów z Mazowsza.





Najlepsze technika na Mazowszu

Wśród techników zwyciężyło Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Szkoła kształci m.in. w zawodach technik automatyk, elektronik, informatyk ze specjalizacją cyberbezpieczeństwo, mechatronik, programista ze specjalizacją AI oraz technik robotyk.

Placówka prowadzi nauczanie dualne, umożliwiając uczniom zdobycie doświadczenia w rzeczywistym środowisku pracy.

Kolejne miejsca zajęły:

Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży (2. miejsce)-

Technikum im. Władysława Grabskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim (3. miejsce)

Technikum nr 1 im. Stanisława Lema w Piasecznie (4. miejsce)

Technikum nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie (5. miejsce)

W rankingu techników znalazły się 102 szkoły z Mazowsza.

