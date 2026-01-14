W najnowszym rankingu "Perspektyw" najlepszych szkół w województwie mazowieckim niezmiennie królują placówki z Warszawy. Są jednak dwa miejsca, które warszawski monopol rozbijają – chodzi o "Strumienie" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Sternik w Józefowie i Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku.

Dwie szkoły znajdujące się poza Warszawą znalazły się w najlepszej "20" liceów w Mazowieckiem / Shutterstock

XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie po raz kolejny zostało uznane za najlepsze liceum w województwie mazowieckim według rankingu "Perspektyw" opublikowanego 14 stycznia 2026 roku.

W pierwszej dwudziestce mazowieckich liceów znalazły się tylko dwie szkoły spoza Warszawy.

Na czym polega sukces tych szkół? Dowiesz się ,czytając cały artykuł.

Ciekawe informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl .

Ranking liceów w województwie mazowieckim

14 stycznia 2026 r. "Perspektywy" opublikowały ranking najlepszych szkół w Polsce. Tak jak w roku ubiegłym miano najlepszego liceum trafiło do XIV Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Warszawie. Wśród techników pierwsze miejsce ex eaquo zajęły Technikum Łączności nr 14 w Krakowie i Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie.

XIV Liceum Ogólnokształcące im. Staszica w Warszawie jest też więc automatycznie najlepszym liceum w województwie mazowieckim. Na drugiej pozycji znajduje się z XXVII LO im. Tadeusza Czackiego. Ostatnie miejsce na podium wywalczyli uczniowie IX LO im. Klementyny Hoffmanowej ze stolicy.

W pierwszej dwudziestce mazowieckich placówek znalazła się tylko dwie szkoły spoza stolicy - "Strumienie" Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Sternik w Józefowie i Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku.

Spory awans szkoły z Józefowa

Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Sternik w Józefowie zaliczyło spory awans. W 2025 roku znajdowało się na 56. pozycji rankingu ogólnopolskiego. Dziś zajmuje 21. miejsce. Poprawienie wyników dało szkole z Józefowa 10. miejsce ex eaquo w rankingu mazowieckim (z warszawskimi szkołami: XVIII LO im. Jana Zamoyskiego i XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika).

Liceum "Strumienie" w Józefowie to placówka prowadzona od 14 lat, która - jak podkreślają jej przedstawiciele - "zapewnia wysoki poziom nauczania, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę oraz innowacyjne metody pracy". Placówka jest członkiem EASSE (Europejskiego Stowarzyszenia Szkół Zróżnicowanych) i ICGS (Międzynarodowej Koalicji Szkół dla Dziewcząt).

Ważnym elementem edukacji w "Strumieniach" jest interdyscyplinarność. Szkoła realizuje "projekty badawcze we współpracy z wydziałem Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetem Medycznym z Lublina", co pozwala uczennicom rozwijać kompetencje naukowe i praktyczne.

Placówka deklaruje, że "kształtuje dziewczęta tak, aby w przyszłości odpowiedzialnie zmieniały świat" i "stawia na nowatorskie rozwiązania i procesy edukacyjne".

"Nasza praca to pomoc, wsparcie i dobre słowo"

W skali ogólnopolskiej niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Milanówku ma 24. pozycję w kraju - to wynik lepszy od ubiegłorocznego o pięć "oczek".

Praca uczniów i nauczycieli dała też szkole z Milanówka 14. pozycję w rankingu liceum ogólnokształcących na Mazowszu. Komentując tegoroczne wyniki, podkreśliła, że do wyników rankingów podchodzi "z refleksją, pokorą - i z dumą (bez względu na lokaty, które podlegają naturalnym wahaniom)".

Placówka pogratulowała uczniom i nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów do matury. W komunikacie zaznaczono też, że uczniowie mogą liczyć na wsparcie, ale nauczyciele potrafią też zmobilizować uczniów do pracy.

"Nasza praca to pomoc, wsparcie i dobre słowo - a gdy trzeba, także wymaganie i rozsądna, słowna 'połajanka'. Nie można też zapominać o rodzicach, którzy wspierają i mądrze towarzyszą młodzieży w drodze do dorosłości" - podkreślono.

Wyróżnienie Google’a

Szkoła podkreśla jak ważna jest dla niej cyfryzacja. Placówka jako pierwsza w Polsce znalazła się w gronie szkół referencyjnych Google’a (Google for Education Reference School). Pandemia i konieczność nauki zdalnej nie była więc tak dużym wyzwaniem jak dla innych placówek.

"Cel naszej nieustającej ewolucyjnej zmiany jest prosty - staramy się, aby nasi absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do funkcjonowania we współczesnym świecie, zdobywali umiejętności i wiedzę, a szkoła nie stała się skansen" - wskazano.

W pandemii szkoła uruchomiła też Radio LOS, dając uczniom możliwość sprawdzenia się w formach dziennikarskich.

Szkoła chwali się też nietypowymi wycieczkami jak wyjazd do Uzbekistanu.

1.XIV LO im. Stanisława Staszica - Warszawa

2.XXVII LO im. Tadeusza Czackiego - Warszawa

3.IX LO im. Klementyny Hoffmanowej - Warszawa

4= VIII LO im. Władysława IV - Warszawa

4= V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego - Warszawa

6= II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego - Warszawa

6= 2 SLO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO - Warszawa

8= LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego - Warszawa

8= LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego" - Warszawa

10= XVIII LO im. Jana Zamoyskiego - Warszawa

10= XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika - Warszawa

10="Strumienie" LO Stowarzyszenia STERNIK - Józefów

13. XL LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego - Warszawa

14. Społeczne LO nr 5 STO - Milanówek

15= LO Artes Liberales - Warszawa

15= Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK "Parasol" - Warszawa

17= CXXII LO im. Ignacego Domeyki - Warszawa

17= XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego - Warszawa

19= XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego - Warszawa

19= XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego - Warszawa

19= VI LO im. Tadeusza Reytana - Warszawa

22= VII LO im. Juliusza Słowackiego - Warszawa

22= XLI LO im. Joachima Lelewela - Warszawa

24= CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie - Warszawa

24= Niepubliczne LO nr 81 SGH - Warszawa

26= XXI LO im. Hugona Kołłątaja - Warszawa

26= Bednarska Szkoła Realna - Warszawa

28= XI LO im. Mikołaja Reja - Warszawa

28= CLV LO z Oddz. Dwujęz. Im. Bohaterek Powstania Warszawskiego - Warszawa

28= XIX LO im. Powstańców Warszawy - Warszawa



Jak powstaje ranking "Perspektyw"?

Ranking Liceów Ogólnokształcących "Perspektyw" tworzony jest na podstawie trzech głównych kryteriów: sukcesów szkoły w olimpiadach, wyników matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyników matury z przedmiotów dodatkowych. Największą wagę w ocenie mają wyniki z przedmiotów dodatkowych (45 proc.), następnie z przedmiotów obowiązkowych (30 proc.) oraz osiągnięcia olimpijskie (25 proc.). Dane wykorzystywane do rankingu pochodzą wyłącznie ze źródeł zewnętrznych, takich jak protokoły komitetów olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniu uwzględniane są wyłącznie szkoły, które spełniają określone kryteria, m.in. liczba maturzystów oraz minimalne wyniki z języka polskiego i matematyki.

Sukcesy w olimpiadach obejmują zarówno olimpiady krajowe, jak i międzynarodowe, przy czym te zwalniające z matury mają większą wagę. Wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych są porównywane do średnich ogólnopolskich, a wskaźniki rankingowe są normalizowane do wartości 100, gdzie najlepsza szkoła w danym kryterium otrzymuje maksymalną liczbę punktów. Ranking nie uwzględnia wyników matury międzynarodowej ani matur zdawanych na arkuszach niestandardowych. Cały proces ma na celu zapewnienie obiektywnej i porównywalnej oceny szkół w skali ogólnopolskiej.