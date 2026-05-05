Egzamin ósmoklasisty 2026 zbliża się wielkimi krokami. To jeden z najważniejszych sprawdzianów w edukacji uczniów kończących szkołę podstawową. Jego wyniki mają znaczenie przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, dlatego każdy punkt jest na wagę złota.

Egzamin ośmioklasisty 2026 coraz bliżej / Wojciech Matusik / East News

Egzamin ósmoklasisty 2026: te błędy kosztują uczniów najwięcej punktów.

Najczęstsze wpadki na egzaminie, jak nie stracić punktów? Lista kluczowych błędów na egzaminie ósmoklasisty 2026 - o tym przeczytasz poniżej.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Analizy z poprzednich lat, raporty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz obserwacje nauczycieli pokazują, że uczniowie wciąż popełniają podobne błędy. Często nie wynikają one z braku wiedzy, lecz z pośpiechu, stresu lub złych nawyków egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2026 - terminy

W 2026 roku egzamin odbędzie się w dniach 11-13 maja. Każdy test rozpocznie się o godzinie 9:00.

11 maja (poniedziałek) - język polski (150 minut),

12 maja (wtorek) - matematyka (125 minut),

13 maja (środa) - język obcy nowożytny (110 minut).

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych nie przystąpią do egzaminu w maju, przewidziano termin dodatkowy: 8-10 czerwca 2026 r. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca 2026 roku.

Najczęstsze błędy na egzaminie ósmoklasisty

1. Brak uważnego czytania poleceń

To jeden z najczęściej powtarzających się problemów. Uczniowie często pomijają istotne elementy zadania lub odpowiadają nie na to, o co są pytani. Tymczasem polecenia bywają złożone i wymagają wykonania kilku czynności, np. wskazania i uzasadnienia odpowiedzi.

2. Brak uzasadnienia odpowiedzi

W zadaniach otwartych - szczególnie z języka polskiego - sama odpowiedź to za mało. Brak odwołania do tekstu lub brak argumentacji oznacza utratę punktów, nawet jeśli tok myślenia był właściwy.

3. Błędy językowe i ortograficzne

Ortografia, interpunkcja i stylistyka nadal sprawiają trudności wielu uczniom. W wypracowaniach błędy mogą znacząco obniżyć ocenę. Dlatego warto zostawić kilka minut na sprawdzenie pracy.

4. Złe gospodarowanie czasem

Niewłaściwe rozplanowanie pracy często skutkuje brakiem czasu na dokończenie zadań. Eksperci zalecają wcześniejsze ćwiczenia w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych - z kontrolą czasu.

5. Pomijanie trudniejszych zadań

Niektórzy uczniowie rezygnują z rozwiązywania trudniejszych poleceń, zostawiając puste miejsca. To błąd - nawet częściowe rozwiązanie może przynieść punkty.

6. Błędy rachunkowe w matematyce

Zdarza się, że poprawne rozumowanie prowadzi do złej odpowiedzi przez prosty błąd w obliczeniach. Brak weryfikacji wyników to jedna z najczęstszych przyczyn utraty punktów.

7. Trudności w pracy z tekstem źródłowym

Zarówno na języku polskim, jak i językach obcych uczniowie mają problem z prawidłowym wykorzystaniem tekstu. Kluczowe jest dokładne czytanie fragmentów i łączenie ich z poleceniem.

8. Schematyczne odpowiedzi w językach obcych

Gotowe formułki nie zawsze pasują do kontekstu zadania. Egzaminatorzy zwracają uwagę na dopasowanie wypowiedzi do sytuacji, a nie tylko poprawność gramatyczną.

Egzamin ósmoklasisty 2026. Jak uniknąć błędów?

Specjaliści podkreślają, że kluczowe jest regularne rozwiązywanie arkuszy egzaminacyjnych oraz analiza własnych błędów. Warto także:

dokładnie czytać każde polecenie,

zawsze próbować udzielić odpowiedzi,

zostawiać czas na sprawdzenie pracy,

konsultować wątpliwości z nauczycielami,

ćwiczyć pracę pod presją czasu.

Egzamin ósmoklasisty 2026 już niedługo. Ostatnie tygodnie mogą mieć realny wpływ na wynik - pod warunkiem, że zostaną dobrze wykorzystane.