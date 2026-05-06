Luksusowy SUV wart blisko 400 tys. złotych został zabrany przez przypływ na popularnej plaży w Abersoch w Wielkiej Brytanii. Nowoczesnego Land Rovera Discovery odnaleźli turyści pływający po tamtej okolicy. To nie pierwszy taki przypadek na tej malowniczej części wybrzeża Walii, gdzie sezonowe incydenty z udziałem drogich aut powtarzają się regularnie.
- Luksusowy Land Rover Discovery został całkowicie pochłonięty przez morze na plaży w Abersoch.
- Samochód prawdopodobnie ugrzązł podczas próby wyciągania przyczepy do łodzi lub skutera wodnego.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
W niedzielny poranek na głównej plaży w Abersoch, znanej z ekskluzywnych domków plażowych i złotych piasków, doszło do niecodziennego zdarzenia. Spacerujący z psami mieszkańcy jako pierwsi zauważyli luksusowego Land Rovera Discovery, który utknął na brzegu i stopniowo był zalewany przez wodę. Pomimo spokojnych warunków pogodowych, wszelkie próby uratowania pojazdu musiały zostać przerwane, gdy nadciągający przypływ zaczął gwałtownie podnosić poziom wody.