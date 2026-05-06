Funkcjonariusze CBŚP rozbili gang złodziei samochodów działający w Polsce i Niemczech. Zatrzymano cztery osoby i zabezpieczono mienie o wartości ponad 700 tys. zł.

Zatrzymano cztery osoby: dwóch mężczyzn na gorącym uczynku oraz dwie kobiety podejrzane o logistykę.

W drugiej połowie kwietnia funkcjonariusze CBŚP, działając wspólnie z policjantami z Gdańska, przeprowadzili akcję wymierzoną w gang kradnący samochody w Niemczech, a rozbierający je i sprzedający w Polsce. Zatrzymano czterech mężczyzn.

Na gorącym uczynku

Dwóch mężczyzn ujęto na gorącym uczynku w pomieszczeniach garażowo-magazynowych na terenie jednej z miejscowości powiatu gdańskiego, gdzie dokonywali oni demontażu skradzionego w Niemczech pojazdu marki Toyota - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli również części samochodowe pochodzące z innych kradzionych pojazdów tej samej marki, a także wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Śledczy ustalili, że zatrzymani odpowiadali za kradzieże pojazdów za granicą, ich transport do Polski, demontaż oraz sprzedaż części za pośrednictwem internetu.

Tego samego dnia w innej miejscowości na terenie powiatu gdańskiego zatrzymano dwie kobiety. Według zgromadzonego materiału dowodowego odpowiadały one za logistykę transportu skradzionych aut oraz ich rozbiórkę - zaznaczył kom. Wrześniowski.

Dodał, że w trakcie przeszukań zajmowanych przez nie pomieszczeń funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację pojazdów oraz środki odurzające w postaci amfetaminy.

Części samochodowe w wynajmowanych obiektach

Kolejne działania przeprowadzono w powiecie wejherowskim, gdzie w wynajmowanych obiektach gospodarczych grupa magazynowała części samochodowe. Z tego miejsca prowadzona była również sprzedaż wysyłkowa za pośrednictwem portali internetowych. Dotychczas śledczy zidentyfikowali elementy pochodzące z co najmniej ośmiu skradzionych samochodów marki Toyota.

W akcji zabezpieczono również tablice rejestracyjne wykorzystywane w przestępczym procederze, specjalistyczny sprzęt elektroniczny służący do kradzieży pojazdów oraz ponad 700 tys. zł w różnych walutach.

Wszystkie zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem i posługiwania się podrobionymi tablicami rejestracyjnymi. Z ustaleń wynika, że grupa działała w tym składzie przez około cztery lata w Polsce i w Niemczech. Na wniosek prokuratora wobec trzech podejrzanych sąd zastosował areszty.