Niezamieszkała, pięknie położona wyspa Inchconnachan na jeziorze Loch Lomond została wystawiona na sprzedaż. Do tej pory właścicielami lądu byli znana brytyjska prezenterka Kristy Young i jej mąż. Za 3 miliony funtów (około 14,7 mln zł) można stać się właścicielem tego niezwykłego miejsca, a za 10 milionów (49 mln zł) posiadaczem w pełni wykończonej, luksusowej rezydencji.

Wyspa jest domem dla torbaczy

Inchconnachan, prywatna wyspa położona na malowniczym Loch Lomond, została wystawiona na sprzedaż przez agencję Sotheby's. Należąca do znanej prezenterki Kirsty Young i jej męża Nicka Jonesa, wyspa oferuje nie tylko wyjątkową izolację, ale także niepowtarzalne walory przyrodnicze. To jedyne miejsce w Szkocji, gdzie można spotkać dziką kolonię walabi Benetta, czyli torbaczy nazywanych "małymi kangurami". Obecność tych zwierząt, których ostoją jest australijski busz, może dziwić w Szkocji. Egzotyczne zwierzęta zostały tam sprowadzone przez arystokratkę.

Walabie pojawiły się na wyspie Inchconnachan w Szkocji dzięki inicjatywie Fiony Bryde Gore, hrabiny Arran. Według informacji podanych przez BBC, Lady Arran sprowadziła walabie na wyspę tuż po II wojnie światowej, w latach 40. XX wieku. Była znana z zamiłowania do egzotycznych zwierząt - w swoim domu w Hertfordshire hodowała m.in. świnie wietnamskie, lamy i alpaki. Walabie zostały przewiezione na Inchconnachan, gdzie znalazły odpowiednie warunki do życia i z czasem utworzyły jedyną w Szkocji dziką kolonię tych zwierząt.

Oprócz walabii, wyspa jest również domem dla rzadkich gatunków ptaków, w tym zagrożonego wyginięciem głuszca.

Dwie opcje zakupu: wyspa lub gotowa inwestycja

Potencjalni nabywcy mają do wyboru dwie opcje. Pierwsza to zakup samej wyspy wraz z pozwoleniem na budowę domu wakacyjnego za 3 miliony funtów. Druga, znacznie droższa, obejmuje w pełni zrealizowaną inwestycję - luksusowy, indywidualnie zaprojektowany dom wypoczynkowy, którego budowa ma kosztować dodatkowe 7 milionów funtów. Całość inwestycji miałaby zostać ukończona w ciągu dwóch lat.

Plany zagospodarowania wyspy przewidują nie tylko budowę nowoczesnego domu na fundamentach śrubowych, które mają chronić lokalny ekosystem, ale również rozbiórkę starego, drewnianego bungalowu z lat 20. XX wieku. Projekt obejmuje także odtworzenie naturalnego, lasu oraz budowę nowoczesnej przystani w osłoniętej zatoce. Dodatkowo przewidziano powstanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak ścieżki, kładki czy systemy odwadniające.

Ochrona przyrody i kontrowersje

Wyspa Inchconnachan jest objęta statusem Obszaru o Specjalnym Znaczeniu Przyrodniczym oraz Specjalnego Obszaru Ochrony. Plany inwestycyjne spotkały się z oporem ze strony organizacji ekologicznych, które wyrażały obawy o wpływ inwestycji na populację walabii oraz innych rzadkich gatunków, takich jak głuszec. Ostatecznie jednak miejscowa komisja ds. planowania wydała zgodę na realizację projektu, zapewniając, że nie wpłynie on negatywnie na środowisko.