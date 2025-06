Radio RMF FM po raz ósmy z rzędu zajęło pierwsze miejsce w zestawieniu mediów cieszących się największym zaufaniem Polaków, w badaniu prowadzonym przez Reuters Institute for the Study of Journalism. RMF FM pozostaje liderem tego rankingu od początku jego istnienia.

/ Archiwum RMF FM

W tegorocznym badaniu Reuters Institute for the Study of Journalism najpopularniejsze radio w Polsce zdobyło zaufanie aż 52 proc. Polaków, co jest najwyższym wynikiem spośród wszystkich analizowanych redakcji.

Co szczególnie istotne, tylko 17 proc. badanych zadeklarowało brak zaufania do stacji, co jest najniższym wynikiem w zestawieniu i potwierdza, że RMF FM nie polaryzuje opinii publicznej.

To wyróżnienie jest dla nas ogromnym zaszczytem i dowodem na to, że Polacy doceniają pracę naszego zespołu. To sukces całej redakcji Faktów RMF FM, internetowego Radia RMF24 i portalu RMF24.pl - mówi Michał Rodak, dyrektor informacji RMF FM.

47 proc. respondentów z Polski (wynik o 8 pkt. proc. wyższy niż rok temu) zadeklarowało w badaniu, że ufa wiadomościom ogółem, czyli generalnie uważa informacje przekazywane przez media za godne zaufania.

Reuters Institute for the Study of Journalism to centrum badawcze działające od 2006 roku przy Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Oksfordzkiego. Instytut ten publikuje co roku Digital News Report, oparte na reprezentatywnych ankietach online (w 2025 roku udział wzięło około 100 000 osób z 48 krajów).