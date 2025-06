Policjanci zatrzymali trzy osoby, które - podając się za hydraulików - okradały seniorów z Wrocławia. Łupem złodziejów padło co najmniej 250 tys. zł. Mundurowi informują o schemacie działania oszustów i apelują, by pod żadnym pozorem nie wpuszczać obcych osób do domów i mieszkań.

Dolnośląscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które - podając się za hydraulików - okradały seniorów z Wrocławia (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Dolnośląscy policjanci dostali informację, że we Wrocławiu kilka starszych osób padło ofiarą oszustów podających się za hydraulików. Kryminalni podjęli współpracę z kolegami z województwa śląskiego i w ten sposób dotarli do mieszkających w Małopolsce dwóch mężczyzn i kobiety, którzy co jakiś czas przyjeżdżali do stolicy Dolnego Śląska, by okradać seniorów.

Dobrze znany schemat

Schemat działania złodziejów był policjantom bardzo dobrze znany. W rolę pracownika administracji czy spółdzielni mieszkaniowej wcielała się 57-letnia kobieta, zaś dwaj mężczyźni w wieku 45 i 56 lat odgrywali rolę hydraulików.

Przy wszystkich kradzieżach powoływali się na awarię wodociągów i konieczność zlokalizowania usterki. Kiedy wchodzili do mieszkania seniorów, zlecali wykonanie różnych zadań, m.in. obserwację liczników, zgromadzenie wody w wannie lub pojemnikach w łazience.

Kiedy przejęci awarią starsi ludzie wykonywali polecenie, jeden z mężczyzn plądrował mieszkanie w poszukiwaniu kosztowności. Złodziei szczególnie interesowały pieniądze i biżuteria. Kiedy starsze osoby kończyły zadanie, okazywało się, że awaria jest w innym miejscu i fałszywi hydraulicy opuszczali mieszkanie ze skradzionym łupem.

Seniorzy stracili co najmniej 250 tys. zł

Mundurowi udowodnili podejrzanym, że w okresie od listopada 2024 r. do czerwca 2025 r. okradli co najmniej 20 mieszkańców Wrocławia na kwotę nie mniejszą niż 250 tys. złotych. Niewykluczone jednak, że osób pokrzywdzonych, a co za tym idzie - strat, jest znacznie więcej.

Mężczyźni usłyszeli już zarzuty popełnienia kradzieży zuchwałej i decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani, natomiast wobec kobiety prokurator zastosował środki wolnościowe. Za przestępstwo kradzieży zuchwałej grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Dolnośląscy policjanci zatrzymali trzy osoby, które - podając się za hydraulików - okradały seniorów z Wrocławia Policja Dolnośląska /

Apel policji

Policjanci przypominają, żeby nie wpuszczać do swoich mieszkań i domów obcych osób. Każda wizyta hydraulika, elektryka czy pracownika jakiegokolwiek urzędu powinna być wcześniej zapowiedziana, a odpowiednia informacja umieszczona przez administrację czy też wspólnotę mieszkaniową.

Nie otwierajcie drzwi osobom obcym, a w razie jakichkolwiek wątpliwości dzwońcie pod numer alarmowy 112. "Nie dajcie się okraść i zadbajcie o swoje bezpieczeństwo!" - apelują mundurowi.