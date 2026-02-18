Najniższa od wielu lat liczba policjantów zadeklarowała odejście ze służby do końca tego miesiąca - dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. To nieco ponad 1600 osób, gdy w zeszłym roku chętnych do odejść było ponad 2 tysiące funkcjonariuszy, a dwa lata temu ponad 3600.

Zdjęcie ilustracyjne. Próba przed obchodami Święta Policji / Adam Burakowski / East News

Dlaczego liczby się zmieniły?

Wiele wskazuje na to, że efekt przyniosło wprowadzenie świadczeń mieszkaniowych dla policjantów.

Jeśli nie korzystają z mieszkań służbowych, co miesiąc każdy funkcjonariusz - w zależności od regionu, w którym pełni służbę - otrzymuje od 900 do 1800 złotych. Wprowadzenie nowych przepisów zahamowało falę odejść z formacji. Wynika to z corocznych ankiet w sprawie chęci odejścia przeprowadzanych w związku z planowaniem budżetu.

W Warszawie wciąż brakuje policjantów

Okazuje się jednak, że w przypadku garnizonu stołecznego, w którym liczba wakatów jest najwyższa, nie ma to jeszcze przełożenia na poprawę sytuacji.

Policjantów brakuje nawet mimo to, że to właśnie w Warszawie policjanci otrzymują maksymalne świadczenie. Z danych, do których dotarł reporter RMF FM Krzysztof Zasada wynika, że na dzień 1 lutego 2026 r. w stolicy brakuje ponad 2100 policjantów. To oznacza, że poziom wakatów wynosi ponad 21 procent.

Druga, najgorsza sytuacja jest na Dolnym Śląsku. Tam jednak mamy brak na poziomie tylko 12 procent.

Świadczenie mieszkaniowe to rozwiązanie skierowane do funkcjonariuszy służb mundurowych, które daje im możliwość wyboru formy zakwaterowania. Zamiast dotychczasowego prawa do lokalu mieszkalnego, funkcjonariusze mogą zdecydować się na przydział mieszkania, kwatery tymczasowej, miejsce w internacie lub otrzymanie świadczenia pieniężnego. Przepisy obejmują m.in.policję, straż graniczną, państwową straż pożarną, służbę ochrony państwa, a także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Wysokość świadczenia mieszkaniowego wynosi od 900 do 1800 zł netto miesięcznie i jest zwolniona z podatku. Środki te można przeznaczyć na wynajem mieszkania lub spłatę kredytu hipotecznego. Wysokość świadczenia ustalana jest w zależności od lokalizacji miejsca zamieszkania lub pełnienia służby, zgodnie z wyborem funkcjonariusza. Dodatkowo funkcjonuje uproszczony system zwrotu kosztów dojazdu dla osób, które decydują się na ustalanie świadczenia według miejsca zamieszkania. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2025 roku.