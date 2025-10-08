Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę, dzięki której funkcjonariuszom służb mundurowych będą wypłacane dodatki mieszkaniowe od 900 do 1800 zł miesięcznie. Co więcej, przepisy zakładają zwrot kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby wynoszący nawet 220 zł miesięcznie.

Kwota dodatku mieszkaniowego będzie ustalana na podstawie stałej stawki podstawowej w wysokości 300 zł, pomnożonej przez mnożnik lokalizacyjny / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O podpisaniu ustawy przez prezydenta poinformował w środę jego rzecznik, minister w KPRP Rafał Leśkiewicz.

"Podpis Prezydenta RP pod ustawą będzie motywacją do wstępowania do służby, a także pozostawania w niej, zmniejszając braki kadrowe w formacjach mundurowych" - napisał Leśkiewicz na platformie X.

Dodał, że ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji geopolitycznej, w której potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa Polakom to priorytet.

Podpisanie ustawy skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Ustawa MSWiA wprowadzająca świadczenia mieszkaniowe dla funkcjonariuszy służb w wysokości do 1800 zł została podpisana przez prezydenta. Właściwa decyzja. Dobrze, że w tej sprawie jest porozumienie. To pomoc dla funkcjonariuszy i zachęta do wstępowania do służby" - napisał Kierwiński na X.



Kogo obejmują przepisy?

Nowa ustawa dotyczy szerokiego grona funkcjonariuszy służb mundurowych. Obejmie ona policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną, Służbę Ochrony Państwa, a także funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

O dodatek walczyli też funkcjonariusze Służby Więziennictwa, ale na realizację obietnicy, którą złożył im były minister sprawiedliwości Adam Bodnar , jeszcze muszą poczekać.

Dla kogo dodatki i zwroty?

Zgodnie z regulacją dotychczasowe uprawnienia mieszkaniowe, czyli prawo do lokalu albo równoważnik za brak lokalu, równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i pomoc finansowa na uzyskanie lokalu mieszkalnego zastąpione zostaną nowym rozwiązaniem w postaci prawa do zakwaterowania na wzór rozwiązań obowiązujących w Siłach Zbrojnych.

W ustawie zapisano, że funkcjonariuszom wspomnianych wyżej służb, mianowanym na okres służby przygotowawczej lub na stałe, od dnia mianowania na pierwsze stanowisko służbowe do dnia zwolnienia ze służby przysługuje prawo do zakwaterowania w miejscowości, w której pełnią służbę, albo na jego uzasadnioną prośbę w innej miejscowości.

Prawo to będzie można zrealizować w formie przydziału lokalu mieszkalnego, kwatery tymczasowej, przydziału miejsca w internacie lub kwaterze internatowej, a także poprzez przyznanie świadczenia mieszkaniowego. To funkcjonariusz ma mieć możliwość wybrania odpowiadającej mu formy. Z wymienionych form zakwaterowania nie będą mogli skorzystać funkcjonariusze, jeśli oni sami lub ich małżonkowie są już właścicielami lub współwłaścicielami mieszkania.

Kwota dodatku mieszkaniowego będzie ustalana na podstawie stałej stawki podstawowej w wysokości 300 zł, pomnożonej przez mnożnik lokalizacyjny właściwy dla miejscowości, w której pełniona jest służba.

Regulacja wprowadza również nowe formy zwrotu kosztów dojazdu dla funkcjonariuszy zamieszkujących poza miejscowością pełnienia służby. Funkcjonariuszom wymienionych w ustawie służb będą wypłacane comiesięcznie świadczenia, których wysokość będzie uzależniona od odległości z domu do miejsca pracy:

do 30 km

140 zł,

powyżej 30 km do 50 km - 180 zł,

powyżej 50 km - 220 zł.

Zwrot kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełni służbę funkcjonariusz, będzie przysługiwał od dnia złożenia wniosku. Odległość ma być liczona najkrótszą drogą publiczną od granic administracyjnych miejsca zamieszkania do granic administracyjnych miejscowości pełnienia służby.

Ustawa wejdzie w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 1 lipca 2025 r.